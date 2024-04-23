موقع عبري: إسرائيل لم تحقق الأهداف الأساسية بعد 200 يوم من الحرب على غزة وبات تحقيقها بعيد المنال

قال موقع "مفزاك" العبري في تقرير يوم الثلاثاء إن إسرائيل بعد 200 يوم من الحرب على غزة لم تحقق الأهداف الأساسية: إطلاق سراح الرهائن وتدمير حماس، مشيرا إلى أن تحقيقها أصبح أبعد.

وقال الموقع العبري إن القتال في غزة مستمر منذ ستة أشهر، والسؤال حول ما الذي حققته إسرائيل فعليا يثير المزيد والمزيد من الانتقادات في الساحة الدولية.

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ويضيف "تزعم إسرائيل أنها أضعفت الذراع العسكرية لحماس حيث تم القضاء على آلاف المسلحين بمن فيهم عدد من كبار القادة وأصبحت قوات حماس الآن مبعثرة وضعيفة.. إلا أن الأهداف الرئيسية لهذه العملية وهي إطلاق سراح الرهائن وتدمير حماس، لم تتحقق".

ويشير موقع "مفزاك" العبري إلى أن تحقيق الأهداف العسكرية أصبح أبعد.

هذا، ويقول التقرير إن وضع الرهائن الإسرائيليين وعددهم 133 غير واضح، ومفاوضات إطلاق سراحهم مقابل وقف إطلاق النار وعودة الأسرى الفلسطينيين لم تثمر حتى الآن.

وشدد في السياق على أن العمليات العسكرية تفقد شرعيتها أكثر فأكثر على خلفية الخسائر المدنية.

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وتطرق الموقع العبري إلى تقرير نشرته "نيويورك تايمز" الأمريكية ذكرت فيه الصحيفة أن "التكتيكات التي تبنتها إسرائيل تسببت في خسائر فادحة فقد قتل مئات المدنيين الفلسطينيين، وهناك جوع واسع النطاق في غزة، كما تمت إدانة الحوادث التي وقعت مع منظمات الإغاثة بشدة".

وخلفت الحرب المستمرة على غزة منذ 200 يوم دمارا في كل مكان وأضرارا هائلة بالبنية التحتية الحيوية في القطاع.

وخلال 200 يوم من الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر 2023، قتل 34200 شخص وأصيب 77100.

هذا وحذرت الأمم المتحدة من أن قطاع غزة تحول إلى "مكان الموت الأخطر للطفل في العالم، حيث يقتل أو يجرح طفل كل عشر دقائق بسبب القصف الإسرائيلي المستمر.

المصدر: موقع "مفزاك" العبري