بعد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية.. قائد رفيع في الجيش الإسرائيلي ينوي الاستقالة من منصبه (صورة)

أعلن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي اللواء يهودا فوكس، يوم الاثنين، اعتزامه الاستقالة من منصبه في أغسطس المقبل.

وأفادت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، بأن فوكس أبلغ رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي بقرار الاستقالة.

وأضافت أن استقالة فوكس المرتقبة تأتي بعد 3 سنوات فقط من توليه مهام منصبه، دون أن توضح سببها.

وهذه الاستقالة المرتقبة ستكون الثانية من نوعها خلال ساعات لقائد كبير في الجيش الإسرائيلي.

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وفي وقت سابق الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي قبل استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية أهارون هاليفا لفشله في التنبؤ بهجوم الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر 2023 على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، على أن يتم تنفيذ الاستقالة خلال أسابيع قليلة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أنه لا توجد علاقة بين استقالة هاليفا واستقالة فوكس.

وقالت إن فوكس على عكس كبار الضباط الآخرين، لم يكن متورطا في الإخفاقات التي أدت إلى 7 أكتوبر، ولا توجد اتهامات ضده في هذا الصدد.

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وأشارت إلى أنه يمكن التقدير أن الأجواء الصعبة في الجيش بشكل عام، وهيئة الأركان العامة بشكل خاص في ظل الحرب المتواصلة على قطاع غزة للشهر السابع على التوالي، دفعته إلى الاعتقاد بأنه من الصواب أن يتخلى عن زيه العسكري.

وبحسب الصحيفة "كان يمكن لفوكس أن يشغل أحد المناصب الكبرى في الجيش التي ستصبح شاغرة نتيجة الحرب والإطاحة المرتقبة بعدد من القادة بعد التحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر، لكنه آثر التقاعد".

وقيادة المنطقة الوسطى بالجيش الإسرائيلي هي المسؤولة عن الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية ومنطقة غوش دان أو تل أبيب الكبرى.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام عبرية