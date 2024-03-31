تقرير: تل أبيب وافقت على إطلاق سراح سجناء فلسطينيين مقابل جثتي جنديين إسرائيليبن لدى حماس منذ 2014

أفاد تقرير عبري بأن تل أبيب وافقت على إطلاق سراح سجناء فلسطينيين مقابل جثتي جنديين إسرائيليبن سقطا بيد حركة "حماس" عام 2014.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" نقلا عن ثلاثة مصادر مشاركة في المفاوضات المتعلقة بالإفراج عن الأسرى، أن إسرائيل قدمت اقتراحا لـ"حماس" يتضمن موافقتها على إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل جثتي جنديين انقضت سنوات على احتجازهما منذ عام 2014، هما هدار جولدن وأورون شاؤول، لكن الحركة لم تسلم ردها بعد.

وحسب ما ذكر الإعلام العبري، فإن من المتوقع أن يتم التعامل مع الاقتراح خلال الأيام القليلة المقبلة التي ستشهد تجدد المفاوضات في العاصمة المصرية القاهرة.

وأشارت "كان" إلى أن شاؤول، شقيق أورون، قال في مقابلة بداية الحرب: "لا تفوتوا الفرصة مرة أخرى لاستعادة أخي، لقد تم التخلي عن عائلتي".

هذا وأكد مصدر أمني مصري يوم السبت، استئناف مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس بالقاهرة اليوم الأحد.

المصدر: "I24"