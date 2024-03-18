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لحظة بلحظة.. الحرب في غزة /18.03.2024/

أخبار العالم العربي

لحظة بلحظة.. الحرب في غزة /18.03.2024/
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دخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ164 في ظل القصف الإسرائيلي المستمر وكارثة إنسانية بلغت حد المجاعة، دون أن يتوصل الوسطاء إلى منع إطلاق النار ولو حتى لشهر رمضان.

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