لحظة بلحظة.. الحرب في غزة /18.03.2024/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x6gc
دخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ164 في ظل القصف الإسرائيلي المستمر وكارثة إنسانية بلغت حد المجاعة، دون أن يتوصل الوسطاء إلى منع إطلاق النار ولو حتى لشهر رمضان.
- دمشق: دفاعاتنا الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي استهدف ريف دمشق
- أحمد الطيبي: حياة الأسير مروان البرغوثي في خطر..(فيديو)
- جميع الإصابات "مباشرة".."حزب الله" اللبناني ينشر ملخص عملياته ضد الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين
- إسرائيل تطالب محكمة العدل الدولية بعدم إصدار أوامر جديدة بشأن غزة
- الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية
- البيت الأبيض: بايدن يعتبر أن هجوما إسرائيليا واسع النطاق على رفح سيشكل "خطأ"
- خلافا للبيت الأبيض.. مسؤولون إسرائيليون يشيرون إلى أن مقتل مروان عيسى غير مؤكد
- "حماس": اغتيال مدير عمليات الشرطة بغزة جريمة تهدف لنشر الفوضى ومنع وصول المساعدات
- لواء في الجيش الإسرائيلي يؤكد: تم تقليص صلاحيات وفد التفاوض مع حماس بحيث يؤدي إلى فشل التوصل لاتفاق
- الصحة العالمية تعرب عن قلقها من إطلاق إسرائيل عملية عسكرية في مجمع الشفاء الطبي بغزة
- صحيفة تكشف عن طبيعة تواصل وفدي إسرائيل وحماس في مفاوضات الدوحة ومصدر يؤكد: القرار عند السنوار
- شكري: يتعين على الولايات المتحدة أن توضح لإسرائيل عواقب عملية رفح
- نتنياهو يبلغ بايدن تصميمه على تحقيق "جميع أهداف الحرب" و"القضاء على حماس"
- "واشنطن بوست": الإدارة الأمريكية اعترفت سرا بأن إسرائيل قصفت أهدافا مدنية في غزة
- وسط تصاعد الخلافات.. بايدن ونتنياهو يجريان أول اتصال هاتفي منذ أكثر من شهر
- خلال "نصف ساعة".. "حزب الله" يعلن تنفيذ 4 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان
- كيف يرى المسؤولون الإسرائيليون مفاوضات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة؟ تقرير يرصد ردود الفعل
- "أنت تلحق الضرر بأمن إسرائيل".. الكشف عن خلاف حاد في جلسة مجلس الحرب الإسرائيلي
- الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 250 جنديا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة
- في مقطع مؤثر.. سيدة فلسطينية ذهبت لإحضار الطحين فوجدت منزلها قد قصف فوق عائلتها
- الأمم المتحدة تحذر من وضع غذائي كارثي لنصف سكان غزة ومن مجاعة وشيكة
- الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل مسؤول في "حماس" خلال عملية مجمع الشفاء الطبي (صورة)
- الرئاسة المصرية: نبحث إطلاق ممر بحري للمساعدات من قبرص إلى غزة
- الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مبنى عسكري ونقطة مراقبة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان (فيديو)
- "إسرائيل هيوم": قلق بين كبار المسؤولين الأمنيين من احتمال إبطاء واشنطن شحنات الأسلحة إلى إسرائيل
- أردوغان: المؤسسات والمنظمات الدولية فشلت مجددا في غزة
- الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في عملية مجمع الشفاء بغزة (صورة)
- غضب عائلة ضابط إسرائيلي قتل على يد الجندي المصري محمد صلاح بسبب نقش على قبره
- مصر تحدث أسطول "شينوك".. وإسرائيل تترقب
- مسؤول: إسرائيل ستعرض هدنة لـ6 أسابيع مقابل تحرير 40 رهينة
- "الغارديان": كيف هزت حركة "غير ملتزم" بايدن بعد موقفه تجاه غزة
- الجيش الإسرائيلي و"الشاباك": نواصل تنفيذ عملية دقيقة لإحباط "الإرهاب" في مجمع الشفاء بغزة
- ترامب يدعو إلى إنهاء الحرب على غزة
- الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ عملية بمجمع الشفاء الطبي في غزة والفصائل الفلسطينية تصدر بيانا
- الحزب الوطني الكندي يطالب الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين
- صحة غزة: نشوب حريق عند بوابة مجمع الشفاء الطبي وحالات اختناق داخله
الجيش الإسرائيلي يحاصر مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة وسط إطلاق نار كثيف
- إيلات تتعرض لهجوم صاروخي فجر الاثنين