في مقطع مؤثر.. سيدة فلسطينية ذهبت لإحضار الطحين فوجدت منزلها قد قصف فوق عائلتها

وثق مقطع فيديو متداول لحظة انهيار وبكاء سيدة فلسطينية ذهبت لإحضار الطحين وعادت لتتفاجأ بأن منزلها قد قصفته الطائرات الحربية الإسرائيلية فوق رؤوس أفراد عائلتها.

وأظهر المقطع صراخ السيدة فوق ركام منزلها وقولها "كلهم جوا.. رحت أجيب الطحين.. زوجي وأولادي"، بينما يتعالى صوت الطيران فوق المنطقة.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ164 في ظل القصف الإسرائيلي المستمر وكارثة إنسانية بلغت حد المجاعة، دون أن يتوصل الوسطاء إلى منع إطلاق النار ولو حتى لشهر رمضان.

المصدر: RT