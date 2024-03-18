الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 250 جنديا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له مقتل 250 جنديا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.

وأشار بيان الجيش الإسرائيلي إلى أن إجمالي عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ هجوم حركة "حماس" في 7 أكتوبر بلغ 593.

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ورغم الخسائر الكبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستدخل رفح خلال عدة أسابيع، مؤكدا أنه أمر سيحصل.

وقال نتنياهو: "يريد المجتمع الدولي وقف الحرب قبل تحقيق أهدافها والذهاب إلى انتخابات مبكرة على حساب استكمال الحرب، لأنهم يدركون أن ذلك سيخمد الدولة، بهذه السرعة نسيتم 7 أكتوبر الماضي؟".

وأكد أن إسرائيل "ستدخل رفح وسيكون ذلك خلال عدة أسابيع ولكنه أمر سيحصل، معبرا عن موقفه أن "وقف الحرب الآن يعني خسارة إسرائيل للحرب".

المصدر: نوفوستي