شكري: يتعين على الولايات المتحدة أن توضح لإسرائيل عواقب عملية رفح

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنه يتعين على الولايات المتحدة أن توضح لإسرائيل عواقب القيام بعملية عسكرية في رفح بجنوب قطاع غزة، بعدما عبرت واشنطن عن معارضتها لمثل هذه الخطوة.

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وقال شكري في مؤتمر صحفي في القاهرة مع فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) "التصريحات لا تكفي، ولا يكفي إعلان المعارضة، من المهم أيضا الإشارة إلى ماذا لو تم التحايل على هذا الموقف، وماذا لو لم يتم احترام هذا الموقف".

وأضاف شكري "الأمر متروك أيضا للمجتمع الدولي والولايات المتحدة، اللذين أشارا إلى رفضهما لمثل هذا الاحتمال، لتوضيح العواقب إذا لم تتم الاستجابة لنداءاتهما".

كما حذر من أن العواقب الإنسانية والخسائر في الأرواح التي قد تترتب على الوضع ستكون "كارثية".

ولفت شكري إلى أن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى هي مناقشات حساسة تجري حاليا في قطر بمشاركة مصر والولايات المتحدة.

وشدد على أن تمويل وكالة الأونروا مسألة رئيسية، كما أن دورها لا مناص منه، في دعم المدنيين الذين يموتون لعدم توفر الاحتياجات الأساسية.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أكد في مناسبات عديدة أن القوات الإسرائيلية ستتوغل في رفح، على الرغم من الضغوط الدولية على إسرائيل لتجنب سقوط خسائر بشرية في صفوف المدنيين.

وحذرت مصر من قبل من "العواقب الوخيمة" لهجوم عسكري إسرائيلي محتمل بالقرب من حدودها، حيث يوجد أيضا معبر رفح، النقطة المحورية في الجهود المبذولة لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة والسماح للجرحى بالخروج من القطاع.

المصدر: "رويترز" + "الشروق