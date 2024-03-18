الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مبنى عسكري ونقطة مراقبة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف ليل أمس الأحد مبنى عسكريا ونقطة مراقبة لـ"حزب الله" في راميا، وبنى تحتية في الناقورة في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي قصفت ليلا مبنى عسكريا لحزب الله ونقطة مراقبة في منطقة الرامية. كما تم استهداف بنية تحتية إضافية لحزب الله في منطقة الناقورة".

وأمس الأحد أعلن "حزب الله" تنفيذ 9 عمليات استهداف تجمعات ومواقع تابعة للجيش الإسرائيلي، مؤكدا تحقيق إصابات فيها.

المصدر: RT