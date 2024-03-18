خلال "نصف ساعة".. "حزب الله" يعلن تنفيذ 4 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين، استهدافه لموقعين عسكريين إسرائيليين وتجمع للجنود بالأسلحة الصاروخية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

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وصدرت عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة":

- عند الساعة 05:30 من مساء اليوم ‏الاثنين (بتوقيت لبنان): "‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏بياض بليدا بقذائف المدفعية، وأصابوه إصابة مباشرة".‏ ‏

- عند الساعة 05:05 من مساء اليوم ‏الاثنين: "‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة".‏ ‏

- عند الساعة 05:02 من مساء اليوم ‏الاثنين: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة".‏ ‏

- عند الساعة 05:00 من مساء اليوم ‏الاثنين: "‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة".‏ ‏

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار، فيما تتعالى الأصوات المحذرة من انزلاق الأوضاع إلى حرب واسعة النطاق، تطال جميع الأراضي اللبنانية مع تصاعد حدة الاشتباكات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.

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المصدر: RT