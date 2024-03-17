إذاعة كان: حزب الله يدمر دبابة إسرائيلية ونجاة ضابط رفيع كان بداخلها
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x6cg
أفادت إذاعة كان أن ضابطا إسرائيليا رفيعا نجا من الموت عندما أصاب حزب الله دبابة كان بداخلها ولم تذكر الإذاعة إسم الضابط او رتبته. كما دمر حزب الله تجهيزات تجسسية في موقع العاصي.
وبحسب الإذاعة أطلق حزب الله منتصف ليل أمس الأحد صاروخا موجها أصاب دبابة مصفحة كان بداخلها ضابط كبير جداً، وقد ألحق الهجوم أضرارا كبيرة بالدبابة، لكن الضابط تمكن من النجاة.
وفي سياق متصل أعلن حزب الله في بيان أن مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا بعد ظهر يوم الأحد 17-03-2024 التجهيزات التجسسية في موقع العاصي برشاشات (14.5) وأصابوها إصابةً مباشرة.
المصدر: RT