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إذاعة كان: حزب الله يدمر دبابة إسرائيلية ونجاة ضابط رفيع كان بداخلها

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إذاعة كان: حزب الله يدمر دبابة إسرائيلية ونجاة ضابط رفيع كان بداخلها
Legion-Media
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أفادت إذاعة كان أن ضابطا إسرائيليا رفيعا نجا من الموت عندما أصاب حزب الله دبابة كان بداخلها ولم تذكر الإذاعة إسم الضابط او رتبته. كما دمر حزب الله تجهيزات تجسسية في موقع العاصي.

وبحسب الإذاعة أطلق حزب الله منتصف ليل أمس الأحد صاروخا موجها أصاب دبابة مصفحة كان بداخلها ضابط كبير جداً، وقد ألحق الهجوم أضرارا كبيرة بالدبابة، لكن الضابط تمكن من النجاة.

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وفي سياق متصل أعلن حزب الله في بيان أن ‏مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا بعد ظهر يوم ‏الأحد 17-03-2024 ‏التجهيزات التجسسية في موقع العاصي برشاشات (14.5) وأصابوها إصابةً مباشرة.‏ ‏

المصدر: RT

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