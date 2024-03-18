نتنياهو يبلغ بايدن تصميمه على تحقيق "جميع أهداف الحرب" و"القضاء على حماس"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أكد للرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مكالمة هاتفية، تصميم إسرائيل على "تحقيق جميع أهداف الحرب" بما في ذلك "القضاء على حماس".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي وفقا لبيان صادر عن مكتبه، اليوم الاثنين: "تحدثتُ هذا المساء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. تحدثنا عن تطورات الحرب الأخيرة بما في ذلك تصميم إسرائيل على تحقيق جميع أهدافها: القضاء على حماس، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل مطلقا، مع توفير المساعدات الإنسانية الأساسية التي تساعد على ذلك".

وأجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي محادثة هاتفية اليوم في أول تفاعل بينهما منذ أكثر من شهر مع تزايد الانقسام بينهما بشأن أزمة الحرب على غزة.

وصرح نتنياهو أمس الأحد، بأن القوات الإسرائيلية لن تمضي قدما في اجتياحها المزمع لمدينة رفح جنوب قطاع غزة دون أن يتمكن المدنيون من المغادرة.

وكان قد أكد قبل ذلك بأن هناك ضغوطا دولية لمنعنا من دخول رفح واستكمال المهمة، لكنها لن تثني إسرائيل عن تنفيذ هذه العملية.

المصدر: RT + أ ف ب