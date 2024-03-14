الخارجية الأمريكية: تصريحات شومر شأنه وحده ولم تصدر عن إدارة بايدن

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن تصريحات زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر الأخيرة تخصه وحده، مشيرا إلى أنها لم تصدر عن إدارة الرئيس جو بايدن.

وقال ميلر اليوم الخميس: "الكونغرس الأمريكي فرع مستقل من الحكم، وإن دعوة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر لإجراء انتخابات جديدة في إسرائيل تخصه وهي لم تصدر عن إدارة الرئيس جو بايدن".

إقرأ المزيد

وعند سؤاله عما إذا كانت الإدارة الأمريكية تشعر بإحباط تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قال ميلر: "هناك عدد من الأمور التي أردنا أن نرى إسرائيل تفعلها بشكل مختلف".

وكان قد دعا زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر في وقت سابق من اليوم، إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل، معتبرا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "ضل طريقه" ويقف عائقا أمام السلام.

وقال شومر اليوم الخميس في خطاب أمام مجلس الشيوخ: "في هذه المرحلة الحرجة، أعتقد أن إجراء انتخابات جديدة هي الطريقة الوحيدة لإفساح المجال أمام عملية اتخاذ قرار سليمة وصريحة بشأن مستقبل إسرائيل، في وقت فقد فيه الكثير من الإسرائيليين ثقتهم برؤية حكومتهم وإدارتها"، معتبرا أن "تحالفا يقوده نتنياهو لم يعد يلبي حاجات إسرائيل بعد السابع من أكتوبر".

وأضاف شومر: "نتنياهو ضل طريقه وهو عقبة كبيرة أمام السلام ولقد خضع في كثير من الأحيان لمطالب المتطرفين".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال في مقابلة تلفزيونية إن نتنياهو "يضر بإسرائيل أكثر مما ينفعها" بطريقة إدارته للحرب في غزة.

واعتبر بايدن أن التهديد الإسرائيلي باجتياح مدينة رفح في جنوب القطاع سيكون خطا أحمر بالنسبة لنتنياهو.

لكن بايدن قال في المقابلة نفسها إنه لن يتخلى أبدا عن إسرائيل ولن يتوقف عن تزويدها بالسلاح، كما أشار إلى أن من الممكن دائما التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قبل رمضان، مشددا على أنه لن يتخلى عن ذلك الهدف.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة هي الداعم الرئيسي لإسرائيل.

وقد دخلت الحرب في غزة يومها الـ159، الأربعاء، على وقع استمرار القصف الإسرائيلي، فيما يعيش السكان أزمة إنسانية غير مسبوقة تصل حد المجاعة.

المصدر: "رويترز"+RT