ردود فعل إسرائيلية على تصريحات تشاك شومر التي هاجم فيها نتنياهو

هاجم حزب الليكود الإسرائيلي زعيمَ الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر بعد تصريحاته الأخيرة التي انتقد فيها نتنياهو، ودعا خلالها لإجراء انتخابات جديدة في إسرائيل.

وجاء في بيان الحزب: "إسرائيل ليست جمهورية موز بل ديمقراطية مستقلة وأبية، وينهج نتنياهو سياسة حازمة تدعمها أغلبية كبيرة من الشعب، وخلافا لتصريحات شومر، يؤيد الجمهور الإسرائيلي انتصارا كاملا على حماس، ويرفض أي إملاء دولي لإقامة دولة إرهابية فلسطينية، ويعارض عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة..".

إقرأ المزيد

وعلق رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، معترضا على التصريحات التي أدلى بها شومر: "بغض النظر عن موقفنا السياسي، نحن نعارض بشدة التدخل السياسي الخارجي في الشؤون الداخلية لإسرائيل، نحن شعب مستقل، ولسنا جمهورية موز..".

كما علق مصدر دبلوماسي على تصريحات شومر قائلا: "تحدث شومر من القلب، لكنه لم يستخدم الرأس". ووفقا للمصدر، "لا شك أن شومر صديق حقيقي، أخ حقيقي يهتم بإسرائيل، لكن هذا في الحقيقة تدخل في شؤون دولة أخرى..".

ورد حزب "يش عتيد" المعارض على تعليق حزب "الليكود" حول الموضوع: "الشيء الوحيد الذي يحظى بأغلبية كبيرة بين الناس هو أن نتنياهو يجب أن يرحل، لأن أكبر كارثة في تاريخ الشعب اليهودي منذ المحرقة وحتى اليوم مكتوبة باسمه، هو مهتم فقط بالبقاء سياسياً وسيفشل في ذلك أيضا".

هذا وكان دعا زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، في وقت سابق من اليوم، إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل، معتبرا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "ضل طريقه" ويقف عائقا أمام السلام.

وقال شومر في خطاب أمام مجلس الشيوخ: "في هذه المرحلة الحرجة، أعتقد أن إجراء انتخابات جديدة هو الطريقة الوحيدة لإفساح المجال أمام عملية اتخاذ قرار سليمة ومفتوحة بشأن مستقبل إسرائيل"، مشيرا إلى أن "نتنياهو ضل طريقه وهو عقبة كأداء أمام السلام".

المصدر: "يديعوت احرونوت"+RT