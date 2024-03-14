نتنياهو: الضغوط الدولية لن تثنينا عن دخول رفح

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن هناك ضغوطا دولية لمنعنا من دخول رفح واستكمال المهمة، لكنها لن تثني إسرائيل عن تنفيذ هذه العملية.

وأضاف نتنياهو خلال لقائه لعدد من الجنود إن "إسرائيل ترفض هذه الضغوط وسندخل الى رفح ونقضي على كتائب حماس ونعيد الأمن ونجلب النصر".

ودعت الإدارة الأمريكية في وقت سابق إسرائيل إلى عدم مهاجمة رفح التي يوجد فيها أكثر من مليون لاجئ فلسطيني من دون خطة لإجلاء السكان إلى مناطق آمنة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي الحرب المدمرة على قطاع غزة منذ بداية أكتوبر الماضي، رغم الدعوات الدولية لوقف الحرب التي أودت بحياة أكثر من 31 ألف فلسطيني معظهم من النساء والأطفال بالإضافة إلى أكثر من 70 ألف مصاب.

هذا قد أطلقت منظمات دولية تحذيرات من المجاعة، ولا سيما في شمال القطاع، جراء منع إسرائيل دخول المساعدات.

كذلك تسببت الحرب في تدمير البنية التحتية في القطاع بما في ذلك المرافق الصحية والمدارس والمنشآت المدنية.

المصدر: RT + وكالات