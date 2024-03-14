صور الأقمار الاصطناعية تظهر دمارا هائلا بمقر الأمم المتحدة في مدينة خان يونس جنوبي غزة (صور)

أظهرت صور التقطتها الأقمار الاصطناعية، حجم الدمار الهائل الذي لحق بمقر الأمم المتحدة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي.

ونشرت صحيفة هآرتس" العبرية الصور، حيث يظهر دمار هائل في مقرّ الأمم المتحدة ومحيطه في خان يونس، قبل وبعد الاجتياح البري لغزة.

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وفي وصفها للحرب المدمرة المتواصلة على قطاع غزة، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، "إن إسرائيل تجتث شعبا من جذوره".

هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس، عن حصيلة جديدة للقتلى والجرحى نتيجة القصف الإسرائيلي للقطاع المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي، كاشفة عن "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 31341 شهيدا و 73134 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

المصدر: RT