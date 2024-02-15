أمير الكويت يصدر مرسوما بحل مجلس الأمة

أصدر الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الخميس مرسوما بحل مجلس الأمة "البرلمان"، بناء على ما بدر منه من تجاوز للثوابت الدستورية.

وجاء في نص المرسوم: "مرسوم رقم 16 لسنة 2024 بحل مجلس الأمة بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه، وبناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي، مادة أولى يحل مجلس الأمة، مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية".

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وكانت قد نشرت صحيفة "القبس" الكويتية يوم أمس أنه في الوقت الذي دخلت فيه الساحة السياسية في البلاد "أزمة مفتوحة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إثر غياب الحكومة عن جلسة مجلس الأمة اليوم، كشف مصدر لـ القبس أن شبح الحل أضحى يلقي بظلاله بقوة على مجلس الأمة".

وأكد المصدر أن "الحكومة متمسكة بشرط حذف كلمة النائب عبدالكريم الكندري من المضبطة، لحضورها الجلسات المقبلة".

المصدر: "القبس"