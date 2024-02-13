بالفيديو.. أمير الكويت يتفاعل مع المرحبين به في البحرين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ظهر فيه وهو يتفاعل مع عرضة أهل البحرين خلال مراسم استقباله في قصر الصخير.

وظهر أمير الكويت في الفيديو وهو يرفع يده ويرقص على وقع الموسيقى والطبول التي تقرع ترحيبا به.

تفاعل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مع عرضة أهل البحرين خلال مراسم استقبال سموه في قصر الصخير pic.twitter.com/pezJGWRUcv — محمد أحمد الملا (@Mohdalmulla67) February 13, 2024

حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يغادر أرض الوطن إلى مملكة البحرين الشقيقة في زيارة دولة#فيديو_كونا#كونا#الكويتpic.twitter.com/8MCvmOvfQX — كونا KUNA (@kuna_ar) February 13, 2024

وعقد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، جلسة مباحثات رسمية في قصر الصخير مع أمير الكويت، استعرض فيها الجانبان مسار العلاقات التاريخية بين البلدين ومختلف جوانب التعاون والتنسيق الوثيق وسبل تعزيزه وتنميته.

وأكدا الحرص المستمر على تطوير وتنمية هذه العلاقات الأخوية العريقة، والدفع بمسارات التعاون والتنسيق والعمل المشترك في جميع المجالات التي تعزز مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وتحقق تطلعاتهما المشتركة.

وأكد ملك البحرين أن "العلاقات البحرينية الكويتية هي نموذج مشرف للعلاقات المتميزة بين الأشقاء وتستند إلى أسس قوية من الأخوة والترابط والرؤى والتفاهم والتنسيق المشترك".

كما جرى بحث مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة ومجمل التطورات الإقليمية والدولية، وتداعياتها على الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى عدد من القضايا التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

بدوره، أشاد أمير الكويت "بالمواقف الأصيلة والمشرفة للمملكة بقيادة جلالة الملك المعظم، مشيدًا بما حققته البحرين بفضل نهج جلالته الحكيم من نهضة وتطور وتنمية وإنجازات شاملة ونجاحات متميزة على مختلف المستويات، ومكانة رفيعة على المستوى الدولي".

المصدر: وكالة أنباء البحرين + RT