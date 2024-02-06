"حزب الله" يعلن استهداف مقر ‏قيادة كتيبة بيت هلل التابع للجيش الإسرائيلي وتحقيق إصابات مباشرة فيه

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الثلاثاء، استهداف مقر ‏قيادة كتيبة بيت هلل التابع للواء الإقليمي الشرقي 769 الإسرائيلي ‏بالأسلحة المناسبة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيه.

وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:10 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء (بتوقيت لبنان) مقر ‏قيادة كتيبة بيت هلل التابع للواء الإقليمي الشرقي 769 ‏بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابات ‏مباشرة".

هذا وصدر عن "حزب الله" اليوم، بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة":

- عند الساعة 3:30 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء: "استهدف ‌‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‌‏الرمتا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه إصابات مباشرة".‏

- عند الساعة 2:30 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء: "استهدف ‌‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‌‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابات مباشرة".‌‏

- عند الساعة 1:12 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء: "استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏المرج وانتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في محيطه بالقذائف المدفعية، وحققوا إصابات مباشرة".‏

- عند الساعة ‌‎11:20‌‏ من قبل ظهر اليوم الثلاثاء: "استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابةً ‏مباشرة".‏

- عند الساعة 10:00 من صباح اليوم الثلاثاء: "استهدف ‌‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏انتشارا لجنود العدو الاسرائيلي في محيط موقع جل العلام بصاروخ "فلق 1"، وأصابوه ‏إصابة مباشرة".‏

- عند الساعة 08:15 من صباح اليوم الثلاثاء: "استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ثكنة ‏راميم بصاروخي بركان، وأصابوها إصابة مباشرة".‏

هذا وأكد الجيش الإسرائيلي اليوم، أن جنديين أصيبا بجروح طفيفة نتيجة سقوط صاروخ في بلدة مرغليوت قرب الحدود مع لبنان.‏

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد قال "إن الوقت ينفد لإيجاد حل دبلوماسي لجنوب لبنان"، مع تصاعد التوتر بين الجانبين.

ولا يزال التصعيد مستمرا على الجبهة الجنوبية في لبنان والشمال الإسرائيلي، بعدما أعلن حزب الله عن تنفيذ عمليات استهدفت الجيش الإسرائيلي ونقاط تمركزه.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

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المصدر: RT