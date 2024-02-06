"حزب الله" استهداف عدة مواقع وتجمعات لجنود إسرائيليين

أعلن "حزب الله" اللبناني أن مقاتليه استهدفوا مواقع وتجمعات لجنود إسرائيليين.

وجاء في بيان: "استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:15 من صباح يوم الثلاثاء 06-02-2024 ثكنة ‏راميم بصاروخي بركان وأصابوها إصابة مباشرة".

إقرأ المزيد

وأضاف: " استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‌‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‏انتشارا للجنود الإسرائيليين في محيط موقع جل العلام بصاروخ فلق واحد وأصابوه ‏إصابة مباشرة".‏

وختم البيان: "استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏تجمعا للجنود الإسرائيليين في محيط ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة".‌‏

وفي وقت سابق،أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنديين أصيبا بجروح طفيفة نتيجة سقوط صاروخ في بلدة مرغليوت قرب الحدود مع لبنان.

المصدر: نوفوستي