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"حزب الله" استهداف عدة مواقع وتجمعات لجنود إسرائيليين

أخبار العالم العربي

Globallookpress
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أعلن "حزب الله" اللبناني أن مقاتليه استهدفوا مواقع وتجمعات لجنود إسرائيليين.

وجاء في بيان: "استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:15 من صباح يوم الثلاثاء 06-02-2024 ثكنة ‏راميم بصاروخي بركان وأصابوها إصابة مباشرة".

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وأضاف: " استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‌‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‏انتشارا للجنود الإسرائيليين في محيط موقع جل العلام بصاروخ فلق واحد وأصابوه ‏إصابة مباشرة".‏

وختم البيان: "استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏تجمعا للجنود الإسرائيليين في محيط ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة".‌‏

وفي وقت سابق،أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنديين أصيبا بجروح طفيفة نتيجة سقوط صاروخ في بلدة مرغليوت قرب الحدود مع لبنان.

 

المصدر: نوفوستي

 

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