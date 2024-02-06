"حزب الله" استهداف عدة مواقع وتجمعات لجنود إسرائيليين
أعلن "حزب الله" اللبناني أن مقاتليه استهدفوا مواقع وتجمعات لجنود إسرائيليين.
وجاء في بيان: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:15 من صباح يوم الثلاثاء 06-02-2024 ثكنة راميم بصاروخي بركان وأصابوها إصابة مباشرة".
وأضاف: " استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية انتشارا للجنود الإسرائيليين في محيط موقع جل العلام بصاروخ فلق واحد وأصابوه إصابة مباشرة".
وختم البيان: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا للجنود الإسرائيليين في محيط ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".
وفي وقت سابق،أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنديين أصيبا بجروح طفيفة نتيجة سقوط صاروخ في بلدة مرغليوت قرب الحدود مع لبنان.
المصدر: نوفوستي