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الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة جنديين بسقوط صاروخ أطلق من لبنان

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الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة جنديين بسقوط صاروخ أطلق من لبنان
Gettyimages.ru
جنود إسرائيليون على الحدود مع لبنان
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أن جنديين أصيبا بجروح طفيفة نتيجة سقوط صاروخ في بلدة مرغليوت قرب الحدود مع لبنان.

وأفاد المجلس الإقليمي للجليل الأعلى بأنه تم إطلاق صاروخين مضادين للدبابات من لبنان على منطقة مفتوحة في منطقة موشاف مرغليوت، في الجليل الأعلى.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مواقع الإطلاق، ونفذ غارات جوية إضافية ضد أهداف لـ"حزب الله"، من بينها مبنى يستخدمه "حزب الله" في قرية مروحين، وموقعا آخر للحزب في ميس الجبل.

وأعلن "حزب الله" مسؤوليته عن الهجوم حوالي الساعة الثامنة صباحا، قائلا إنه استهدف "ثكنة ‏راميم بصاروخي بركان وتمت إصابتها إصابة مباشرة".

وقال "حزب الله" إنه "عند الساعة 10:00 تم استهداف ‏انتشار لجنود الجيش الاسرائيلي في محيط موقع جل العلام بصاروخ فلق واحد وتمت إصابته ‏إصابة مباشرة.‏ وعند الساعة  ‌‎11:20‌‏ تم استهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية وتمت إصابته ‏إصابة مباشرة".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + RT

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