بالفيديو.. "حزب الله" يستهدف ثكنة ‏راميم الإسرائيلية

أعلن "حزب الله" اليوم الثلاثاء استهداف ثكنة ‏راميم الإسرائيلية، فيما رد الجيش الإسرائيلي بقصف عدد من القرى في جنوب لبنان.

وقال "حزب الله" في بيان إن "‏‌‏‌‌‌‏مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 08:15 من صباح يوم الثلاثاء ثكنة ‏راميم بصاروخي بركان وأصابوها إصابة مباشرة".

مشاهد توثق لحظة استهداف "حزب الله" ثكنة راميم بصواريخ البركان

وأفاد مراسل RT بأن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف بلدات حولا ومركبا والضهيرة والناقورة، فيما شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارة على بلدة مروحين.

كما قام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ تمشيط بالأسلحة الرشاشة من مستوطنة المنارة باتجاه بلدة ميس الجبل.

المصدر: RT