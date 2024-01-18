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الصومال: لا مجال للوساطة ما لم تنسحب إثيوبيا من اتفاق "صومالي لاند"

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الصومال: لا مجال للوساطة ما لم تنسحب إثيوبيا من اتفاق
مواطنون يحملون علم صومالي لاند
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أكدت وزارة الخارجية الصومالية أنه لا مجال للوساطة في الخلاف مع إثيوبيا ما لم تنسحب أديس أبابا من اتفاق "صومالي لاند".

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وأضافت الخارجية الصومالية في بيانها اليوم الخميس: "لا مجال للوساطة ما لم تنسحب إثيوبيا من مذكرة التفاهم غير القانونية وتعيد التأكيد على سيادة الصومال ووحدة أراضيه".

وأكدت الحكومة الصومالية أنها ستتصدى لهذه الاتفاقية بكافة الوسائل القانونية، منددة بما وصفته بأنه "عدوان" و"انتهاك صارخ لسيادتها".

ويعمل الصومال على حشد التأييد لموقفه الرافض للاتفاق الموقع، مطلع الشهر الجاري بين إثيوبيا وصومالي لاند (أرض الصومال) الانفصالي، والذي يمنح أديس أبابا حق استخدام ميناء بربرة المطل على خليج عدن في مدخل البحر الأحمر، وإنشاء قاعدة عسكرية لها هناك، مقابل الاعتراف بـ"صومالي لاند" دولة مستقلة.

وتقدمت مقديشو بطلبات إلى مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية شرق إفريقيا "إيغاد" لعقد اجتماع طارئ بشأن ذلك الاتفاق.

وصومالي لاند محمية بريطانية سابقة أعلنت استقلالها عن الصومال في عام 1991، لكن لم يعترف بها المجتمع الدولي.

المصدر: أ ف ب

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