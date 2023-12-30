"كتائب أبو علي مصطفى" تعلن مقتل جندي إسرائيلي أسير لديها أثناء هجوم فاشل للجيش

أعلنت "كتائب أبو علي مصطفى" الذراع العسكرية "للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" مساء يوم السبت، أن جنديا إسرائيليا أسيرا لديها قتل أثناء هجوم فاشل للجيش الإسرائيلي.

وأكدت "كتائب أبو علي مصطفى" أنها نجحت في الاحتفاظ بجثة الجندي الأسير بعد مقتله أثناء محاولة إسرائيلية فاشلة لتحريره.

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وأفادت في السياق بأنها اغتنمت معدات من القوة الإسرائيلية المهاجمة.

وصرح أبو جمال الناطق باسم "كتائب أبو علي مصطفى" بأن إسرائيل فشلت في تحرير جندي أسير، وأكد الاحتفاظ بجثته واغتنام معدات من القوة الإسرائيلية المهاجمة.

وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ85 في ظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، فيما يتزايد منسوب التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.

وتجاوز عدد الضحايا في القطاع الـ21 ألف وأكثر من 55 ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أكثر من 500 جندي في معارك قطاع غزة.

المصدر: RT