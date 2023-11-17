عودة جزئية لخدمات الاتصالات في بعض مناطق قطاع غزة

أعلن وزير الاتصالات الفلسطيني إسحاق سدر، مساء يوم الجمعة، عن عودة خدمات الاتصالات بشكل جزئي في بعض مناطق قطاع غزة، بعد السماح بإدخال كمية محدودة من الوقود.

وقال إسحاق سدر، وفق بيان صادر عن الوزارة، إن ذلك جاء "استجابة للمناشدات الدولية والتحذيرات التي أطلقتها الوزارة، بعد السماح بإدخال كمية محدودة من الوقود عن طريق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "أونروا"، التي ستمكن مشغلي الخدمات من إعادة التشغيل".

وحذر الوزير من "احتمالية انقطاع الخدمات مجددا في حال عدم ضمان استمرارية وصول الوقود اللازم لتشغيل المكونات الرئيسية للشبكة".

هذا وأكد الوزير إسحاق سدر، في وقت سابق، أن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، لم يف بوعوده التي أطلقها سابقا عن نيته توفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية للقطاع.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ42، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة. فيما أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها العميق إزاء انتشار الأمراض، في ظل تواجد السكان بمراكز الإيواء مع القليل من الغذاء والمياه النظيفة بسبب الهجمات الإسرائيلية على القطاع.

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المصدر: RT + وكالة الأنباء الفلسطينية