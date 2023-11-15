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وزير اتصالات فلسطين: ماسك لم يف بوعده بتأمين خدمة الاتصالات لقطاع غزة وغدا تتوقف الخدمة

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وزير اتصالات فلسطين: ماسك لم يف بوعده بتأمين خدمة الاتصالات لقطاع غزة وغدا تتوقف الخدمة
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أكد وزير الاتصالات الفلسطيني إسحاق سدر أن الملياردير رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك لم يف بوعوده التي أطلقها سابقا عن نيته توفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية لقطاع غزة.

وأشار الوزير سدر في هذا الجانب إلى أن كافة سُبل الاتصالات في قطاع غزة سيتم قطعها غدا الخميس بسبب النقص الحاد في التيار الكهربائي الذي يقوم بتغذية منظومات الاتصالات.

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وفي أواخر أكتوبر الماضي، أعلن ماسك أنه سيتم تقديم خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" إلى المنظمات المعترف بها دوليا والتي تقدم المساعدة الإنسانية في قطاع غزة.

وفي وقت لاحق من تصريحاته هذه، قال إن أي محطة فضائية تابعة لستارلينك لم تحاول تأمين خدمة الاتصال لقطاع غزة.

وصرح الوزير الفلسطيني لوكالة "نوفوستي" بأن "التصريحات حول قطع الاتصالات في قطاع غزة غدا صحيحة، وهذا ما يؤكده توقف المولدات الرئيسية والمساعدة والاحتياطية في أحياء الشيخ رضوان وخان يونس".

ولفت الوزير إلى أن الاتصالات تعمل حالياً عبر التغذية بالتيار الكهربائي من بطاريات تدوم 24 ساعة فقط.

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وشدّد وزير الاتصالات الفلسطيني أن الخيار الوحيد يتمثل في توفير الوقود والاتصال الآمن بالعناصر التي تشكل شبكة الاتصالات.

وتابع قائلا إن السلطة الفلسطينية تجري اتصالات مع وزارة الاتصالات المصرية وهيئة تنظيم الاتصالات في البلاد بشأن موضوع تعزيز الاتصالات على طول الحدود مع قطاع غزة، موضحا أن لا جديد في هذا الأمر حتى الآن.

وفي وقت سابق أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" عن احتمال توقف كافة خدمات الاتصالات في قطاع غزة خلال الساعات القليلة القادمة.

المصدر: نوفوستي

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