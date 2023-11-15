الاتصالات الفلسطينية تعلن انقطاع كافة خدمات الاتصالات في قطاع غزة خلال الساعات المقبلة

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" عن احتمال توقف كافة خدمات الاتصالات في قطاع غزة خلال الساعات القليلة القادمة.

وجاء في بيان الشركة: "نأسف للإعلان عن توقف كافة المولدات العاملة في المقاسم الرئيسية في قطاع غزة الحبيب، بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها حيث أصبحت عناصر الشبكة الأساسية تعتمد على ما تبقى من مصادر تخزين الطاقة (البطاريات) مما سيؤدي إلى توقف كافة خدمات الاتصالات خلال الساعات القليلة القادمة".

وفي وقت سابق، أعلن هاني محمود رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات المصرية "فودافون"، أن الشركة جهزت محطات متحركة لنقلها إلى الحدود المصرية مع قطاع غزة، لاستعادة الإنترنت وشبكات الاتصالات.

وقال: "اليوم أصدر الاتحاد الدولي للاتصالات قرارا أكد فيه على أهمية عودة الاتصالات والإنترنت لغزة، لأن ذلك سينقذ الضحايا والمصابين".

كما أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، أنه سيوفر للمنظمات الدولية في قطاع غزة إمكانية استخدام شبكته للاتصالات الفضائية "ستارلينك".

وقال ماسك عبر "إكس": "ستوفر ستارلينك التواصل للمنظمات المعترف بها دوليا، التي تقدم المساعدة في غزة"، ومن ثم تراجع عن تصريحه عقب تعرضه لهجوم قوي من قبل وزير الاتصالات الإسرائيلي شولوم كرعي.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ40، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، وسط حصار مشدد على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية.

المصدر: RT