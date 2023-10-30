نيبينزيا: غارات أمريكا في سوريا محفوفة بعواقب وخيمة للغاية ويمكن أن تثير تصعيدا مسلحا في المنطقة

أكد مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، أن الضربات الأمريكية في سوريا محفوفة بعواقب وخيمة للغاية، لأنها يمكن أن تثير تصعيدا مسلحا في المنطقة بأسرها.

وقال نيبينزيا: "في 26 أكتوبر، قصفت القوات الأمريكية هدفين بالقرب من مدينة البوكمال، مثل هذه الأعمال غير المشروعة ليست أكثر من انتهاك صارخ لسيادة سوريا وقواعد القانون الدولي".

وأضاف: "في سياق تفاقم الوضع في المنطقة بسبب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فإن مثل هذه الأعمال محفوفة بعواقب خطيرة للغاية، لأنها يمكن أن تؤدي إلى تصعيد مسلح على نطاق المنطقة بأكملها، لا يمكن السماح بهذا على أي حال".

وفي وقت سابق، ذكرت "تسنيم" أن "فصائل المقاومة أطلقت 15 صاروخا على القاعدة الأمريكية بحقل العمر ردا على استهداف مقاتلات أمريكية شاحنات تحمل مواد بناء بمنطقة البوكمال على الحدود العراقية السورية".

وأفاد وكالة "تسنيم" بأن "المقاتلات الأمريكية استهدفت عند الساعة 4:30 من فجر اليوم 3 شاحنات مدنية تحمل منتجات اقتصادية في مجال الكهرباء والبطاريات والبناء مثل الخشب والسيراميك على الحدود العراقية السورية في منطقة البوكمال بـ 7 صواريخ".

وأضافت: "وردا على هذا الاستهداف، تعرضت القاعدة الأمريكية في حقل العمر بسوريا، عند تمام الساعة 7:15 صباح اليوم، لهجوم بـ 15 صاروخا أطلقتها المقاومة".

المصدر: نوفوستي