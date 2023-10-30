"تسنيم": "مقاتلات أمريكية هاجمت شاحنات في البوكمال والمقاومة ترد بـ15صاروخا" (صور)

ذكرت "تسنيم" أن "فصائل المقاومة أطلقت 15 صاروخا على القاعدة الأمريكية بحقل العمر ردا على استهداف مقاتلات أمريكية شاحنات تحمل مواد بناء بمنطقة البوكمال على الحدود العراقية السورية".

وأفاد مراسل وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء في سوريا، بأن "المقاتلات الأمريكية استهدفت عند الساعة 4:30 من فجر اليوم 3 شاحنات مدنية تحمل منتجات اقتصادية في مجال الكهرباء والبطاريات والبناء مثل الخشب والسيراميك على الحدود العراقية السورية في منطقة البوكمال بـ 7 صواريخ".

وأضاف: "وردا على هذا الاستهداف، تعرضت القاعدة الأمريكية في حقل العمر بسوريا، عند تمام الساعة 7:15 صباح اليوم، لهجوم بـ 15 صاروخا أطلقتها المقاومة".

وتتواصل الاستهدافات التي تطال الوجود الأمريكي في سوريا والتي أصبحت أكثر تواترا في الآونة الأخيرة عبر هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على المواقع الأمريكية في العراق وسوريا على حد سواء.

كما تعرّضت في الأيام الأخيرة قواعد عسكرية في العراق تتواجد فيها قوات أمريكية لهجمات بمسيرات وصواريخ.

المصدر: تسنيم