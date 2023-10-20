اندلاع حريق ضخم في إحدى غابات ولاية بجاية الجزائرية (فيديو + صور)

شهدت الجزائر، ليلة الخميس إلى الجمعة، اندلاع حريق مهول في إحدى غابات ولاية بجاية شرقي البلاد، دون تسجيل خسائر بشرية.

ونشرت مصالح الحماية المدنية الجزائرية فيديو يوثق لحظة توسع رقعة النيران في إحدى غابات ولاية بجاية الساحلية.

ويعمل أعوان الحماية المدنية الجزائرية، على إخماد النار المستعرة في بجاية وولايات ٱخرى منذ يوم الخميس 19 أكتوبر.

وتم تسجيل حرائق في غابات ولايات جيجل، بجاية، سوق أهراس، المدية، سكيكدة والبويرة، حسب بيانات سابقة للهيئة ذاتها.

وعرفت الجزائر في وقت سابق، اندلاع حرائق مهولة في عديد الولايات جراء الارتفاع القياسي في درجة الحرارة ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

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المصدر: موقع "بزاف"