مشهد يدمي القلوب لمواطن ليبي يعثر على جثة والدته وسط الطريق بعدما جرفتها السيول

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مشهدا حزينا ومأساويا لليبي يعثر على جثة والدته وسط الطريق، بعدما جرفتها السيول المدمرة في ليبيا جراء العاصفة.

ويظهر المواطن الليبي خلال المقطع وهو ينهار من البكاء بجانب جثة والدته، حيث خلفت عاصفة "دانيال" المئات من القتلى والمفقودين جراء السيول الشديدة، في أكبر كارثة من نوعها تشهدها ليبيا منذ 40 عاما.

وأفاد مراسل RT في ليبيا بأنه تم دفن ما يقارب 4000 جثة من ضحايا السيول في مدينة درنة المنكوبة جراء العاصفة "دانيال"، منها 3650 في مقابر جماعية، و350 في مقبرة مرتوبة.

كما أعلن المجلس الرئاسي في ليبيا في بيان، درنة وشحات والبيضاء في برقة بالشرق مناطق منكوبة، بسبب السيول التي اجتاحتها، داعيا "الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية تقديم المساعدة والدعم".

هذا وأعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تعازيه لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في ضحايا الإعصار والفيضانات التي ضربت ليبيا وخلفت عددا كبيرا من القتلى.

وأحدثت العاصفة "دانيال" دمارا في البنية التحتية لبعض المناطق، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وجرف الطرق والجسور، كما تعرضت المدارس والمستشفيات لأضرار جسيمة.

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المصدر: "المرصد"