رئيسي يعلن استعداد إيران لتقديم الإغاثة لسكان المناطق المنكوبة في ليبيا

أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، استعداد طهران لتقديم الإغاثة لسكان المناطق الليبية المتضررة من العاصفة والفيضانات وإرسال مساعدات طبية وصيدلانية.

وفي رسالة وجهها إلى رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أعرب رئيسي عن تعاطفه مع الحكومة والشعب في ليبيا لمصرع وإصابة وفقدان عدد كبير من أفراد الشعب الليبي اثر العاصفة والفيضانات التي اجتاحت هذا البلد.

وقال إن "حكومة الجمهورية الإسلامية على استعداد لتقديم الإغاثة لسكان المناطق المتضررة وإرسال المساعدات الطبية والصيدلانية وغيرها من الضروريات"، معربا عن أمله بـ"عودة الأوضاع إلى طبيعتها سريعا بمساعدة الحكومة ومواكبة الشعب في هذا البلد".

وقد ضربت العاصفة "دانيال" شرق ليبيا بعد ظهر الأحد، خصوصا بلدات الجبل الأخضر الساحلية (شمال شرق) إلى جانب بنغازي حيث تم الإعلان عن حظر للتجول وإغلاق المدارس.

وأعلن المجلس الرئاسي في ليبيا في بيان، درنة وشحات والبيضاء في برقة بالشرق مناطق منكوبة، بسبب السيول التي اجتاحتها.

هذا وحذر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، من ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في شرق ليبيا بشكل هائل في ظل وجود 10 آلاف مفقود.

المصدر: "فارس" + RT