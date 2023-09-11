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مراسل RT في ليبيا: الهلال الأحمر يعلن فقدان كافة الاتصالات بفرق الإنقاذ في مدينة درنة

أخبار العالم العربي

مراسل RT في ليبيا: الهلال الأحمر يعلن فقدان كافة الاتصالات بفرق الإنقاذ في مدينة درنة
RT @LibyaRC
الهلال الأحمر الليبي
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قال مراسل RT في ليبيا مساء الاثنين، إن الهلال الأحمر الليبي أعلن فقدان كافة وسائل الاتصالات بفرق الإنقاذ في مدينة درنة بسبب الفيضانات.

واجتاح الإعصار "دانيال" القوي القادم من البحر المتوسط ​مناطق عدة في شرق ليبيا وأودى بحياة مئات الأشخاص، وألحق أضرارا كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة والمنازل والطرق.

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وأكد المجلس البلدي بدرنة في شمال شرق ليبيا، يوم الاثنين، انهيار سدين من سدود وادي مدينة درنة، مشيرا إلى أن المياه جرفت منطقة بالكامل إلى البحر.

كما أعلن المجلس البلدي في درنة عن خروج المدينة بالكامل عن السيطرة وسط انقطاع وانهيار كامل للخدمات، ودعا الى تدخل دولي عاجل لإنقاذ المدينة المنكوبة جراء السيول والأمطار.

وفي وقت سابق أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب أن درنة باتت مدينة منكوبة.

من جهته، صرح رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد، بأن أكثر من 2000 شخص لقوا مصرعهم في الكارثة إلى جانب آلاف المفقودين في درنة، مؤكدا أن الوضع كارثي.

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هذا، ووجهت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب نداء استغاثة عاجل للمنظمات الأممية والدولية والدول المجاورة والصديقة، لمساندة السلطات الليبية في مواجهة آثار الإعصار.

إلى ذلك، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الحداد لمدة ثلاثة أيام على ضحايا فيضانات المنطقة الشرقية.

جدير بالذكر أن العاصفة أحدثت دمارا هائلا في البنية التحتية لبعض المناطق ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وجرف المنازل والطرق والجسور، كما تعرضت المدارس والمستشفيات لأضرار جسيمة.

ووثقت صور ومقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي الدمار الكبير الذي خلفته العاصفة.

المصدر: RT + وسائل إعلام

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