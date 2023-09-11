على الهواء مباشرة.. مسؤول ليبي كبير يعجز عن وصف كارثة درنة ويترك التعليق لنائبه (فيديو)

عجز رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، اليوم الاثنين، عن وصف المشاهد المروعة التي تم تسجيلها في درنة جراء السيول القوية الناجمة عن الإعصار "دانيال".

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جاء ذلك خلال مقابلة متلفزة مع حماد، الذي خانته البديهة في التعبير جراء هول المصيبة التي أضرت الأراضي الليبية، وترك التعليق لنائبه علي القطراني.

وفي السياق، أكد المجلس البلدي في درنة أن الوضع في المدينة خرج عن السيطرة وطالب السلطات بتوفير مساعدات دولية، كما طالب الجهات المختصة بفتح ممر بحري بالنظر لانهيار معظم الطرق البرية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، تدمير عدد من الأحياء السكنية المحاذية للوادي في درنة بشكل كامل جراء السيول.

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ما اضطر حماد إلى إعلان مدينة درنة شرق البلاد مدينة منكوبة، داعيا لتوجيه كافة الجهود لإنقاذ المدنيين العالقين هناك.

وأفاد المركز الوطني الليبي للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، بأن منسوب مياه الأمطار في المنطقة الشرقية بليبيا تجازو الـ 400 مليمتر، وهو ما لم تشهده البلاد منذ 40 عاما.

وبهذا الصدد أعلن حماد، مصرع أكثر من 2000 شخص إلى جانب آلاف المفقودين في درنة، مؤكدا أن الوضع كارثي، كما أعلن المجلس الرئاسي الحداد مدة ثلاثة أيام في كافة أرجاء البلاد.

ووجهت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، نداء استغاثة عاجل للمنظمات الأممية والدولية والدول المجاورة والصديقة لمساندة السلطات الليبية لمواجهة آثار الاعصار.

المصدر: أخبار ليبيا