 
مباشر

بسبب سوء الأحوال الجوية الليبية.. حكومة حماد تعلن عطلة طارئة وإخلاء مناطق (صورة)

أخبار العالم العربي

بسبب سوء الأحوال الجوية الليبية.. حكومة حماد تعلن عطلة طارئة وإخلاء مناطق (صورة)
Gettyimages.ru
العلم الليبي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w0k0

أعلنت اللجنة الليبية العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، اليوم السبت، يومي الأحد والاثنين القادمين عطلة طارئة بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة شرق البلاد.

إقرأ المزيد
خمس
خمس "لعنات" بين الصحراء الليبية ومثلث برمودا!

وأوضح بيان اللجنة التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب أن العطلة تشمل الهيئات والمؤسسات العامة، وجميع المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها، وكذلك القطاعات الخاصة.

وعقد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، اليوم، اجتماعا طارئا مع أعضاء اللجنة، حيث دعت جميع عمداء البلديات المعنية بسوء الأحوال الجوية إلى اتخاذ كل الإجراءات السريعة التي تكفل إخلاء جميع المناطق التي يتوقع أن تشهد فيضان الأودية والسيول بها، من السكان والثروة الحيوانية.

ووجهت اللجنة جميع المؤسسات الصحية وجهاز الإسعاف والطوارئ وهيئة السلامة المدنية برفع حالة الطوارئ القصوى، والبقاء بكامل أعضائها على رأس أعمالهم طيلة الأيام الثلاثة القادمة، تحسبا لحصول أية تداعيات نتيجة الأحوال الجوية".

واتفق أعضاء اللجنة على أن تبقى في حالة انعقاد دائم طيلة الفترة المحددة لسوء الأحوال الجوية، ومتابعتها باستمرار الأحداث على مدى الساعة.

 

إقرأ المزيد
ماذا يحدث على
ماذا يحدث على "الحدود المصرية الليبية"؟.. فيديو مثير للجدل

وأعلنت حكومة حماد الجمعة حالة الطوارئ في شرق ليبيا، استعدادا للتعامل مع سوء أحوال الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة القادمة، مطالبة جميع الجهات في المنطقة الممتدة من سرت غربا إلى بلدة امساعد شرقا بالتأهب، ورفع أقصى درجات الاستعداد، للتعامل مع موجة التقلبات الجوية القادمة.

 

بسبب سوء الأحوال الجوية الليبية.. حكومة حماد تعلن عطلة طارئة وإخلاء مناطق (صورة)

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ماذا يحدث في المغرب وما هي تداعيات الزلزال المدمر.. لحظة بلحظة