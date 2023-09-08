ماذا يحدث على "الحدود المصرية الليبية"؟.. فيديو مثير للجدل

تداول عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على موقع "X"، فيديو للمئات من الشباب قيل أنهم يعتزمون الهجرة بشكل غير شرعي في الصحراء الليبية.

منظر مهيب لمئات المصريين يقومون بالتبادل التجاري مشيا على الاقدام على الحدود الليبية المصرية ... pic.twitter.com/SB1JRCfmge — رابح رابح (@MarRabeh) September 8, 2023

وانتشر الفيديو بشكل كبير على موقع تويتر، حيث أشار البعض إلى أنهم شباب مصريون "يقومون بالتبادل التجاري"، فما أشار آخرون إلى أنهم في "رحلة هجرة غير شرعية".

ولم يتسن لـRT التأكد من صحته ولا من توقيته، كما لم يصدر بعد أي تعليق من الجهات المعنية في مصر حول هذا الأمر.

وتبدأ رحلة الهجرة غير الشرعية من مصر عبر مهربين يوهمون ضحاياهم بأنهم قادرون على إيصالهم إلى إيطاليا عبر مراكب تنطلق من السواحل الليبية، وبعد رحلة صعبة في الصحراء، وعبور دروب وعرة، يصل الشباب إلى مناطق تجميع خاصة بالمهربين في الجانب الليبي، حيث تتضح لهم الرؤية هناك، وهي أنهم وقعوا ضحايا للنصب من عصابات.

ماذا يحدث على الحدود الليبية المصرية ؟ pic.twitter.com/JjdZcx3O91 — Libyan citizen- ﮼مواطن،ليبي (@Libyancitizen6) September 1, 2023

وكانت ليبيا قد قامت بترحيل 2000 مواطن مصري إلى الأراضي المصرية شهر يونيو الماضي بعد القبض عليهم في مخازن هجرة شرعية.

المصدر: RT