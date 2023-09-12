الجزائر تقرر إرسال مساعدات إنسانية إلى ليبيا

أعلنت السلطات الجزائرية إرسال مساعدات إنسانية هامة وعاجلة إلى ليبيا، التي ضربها إعصار يوم الأحد وأدى إلى مقتل 3 آلاف شخص على الأقل ووجود الآلاف في عداد المفقودين.

وقررت الجزائر بناء على توجيهات الرئيس عبد المجيد تبون، إرسال مساعدات إنسانية هامة واستعجالية إلى ليبيا متمثلة في مواد غذائية وطبية وألبسة وخيم، عن طريق جسر جوي مكون من 8 طائرات تابعة للجيش الجزائري.

وقالت الرئاسة إن "هذه المساعدات، تعبر عن التزام الجزائر، قيادة وشعبا، بالتضامن اللامشروط واللاّمحدود مع الشعب الليبي الشقيق، لمساعدته على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها".

وقد ضربت العاصفة "دانيال" شرق ليبيا بعد ظهر الأحد، خصوصا بلدات الجبل الأخضر الساحلية (شمال شرق) إلى جانب بنغازي حيث تم الإعلان عن حظر للتجول وإغلاق المدارس.

ووصف خبراء العاصفة دانيال التي ضربت أيضا أجزاء من اليونان وتركيا وبلغاريا في الأيام الأخيرة حيث أسفرت عن سقوط 27 قتيلا على الأقل بأنها "شديدة للغاية من حيث كمية المياه التي تساقطت خلال 24 ساعة".

وأعلن المجلس الرئاسي في ليبيا في بيان، درنة وشحات والبيضاء في برقة بالشرق مناطق منكوبة، بسبب السيول التي اجتاحتها.

هذا وحذر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، من ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في شرق ليبيا بشكل هائل في ظل وجود 10 آلاف مفقود.

المصدر: RT