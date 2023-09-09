لمواجهة "دانيال".. إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول في مدينة بنغازي بأوامر من حفتر

أعلنت بلدية بنغازي في ليبيا حالة الطوارئ وحظر التجوال في المدينة من الساعة 20:00 يوم السبت حتى الاثنين، فضلا عن إخلاء المناطق وغلق المحال بجوار الساحل الليبي والمناطق المنخفضة.

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فرضت بلدية مدينة بنغازي حالة الطوارئ وحظرت التجول من الساعة 8 مساء اليوم السبت وحتى الاثنين، كما أوعزت بإخلاء المناطق وغلق المحال التجارية المجاورة للساحل الليبي والمناطق المنخفضة التي تقع بالقرب من الوديان، وذلك على خلفية مرور الإعصار "دانيال" بالقرب من حدود المدينة.

وذكرت بلدية بنغازي في بيان لها، إن هذه التدابير تأتي تنفيذا لتعليمات قائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، والذي تضمنت أيضا تشكيل غرفة طوارئ برئاسة رئيس الغرفة الأمنية المشتركة في بنغازي آمر القوات البرية، العميد صدام حفتر، وإعلان رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، حالة الطوارئ.

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يشار إلى أن إعصار "دانيال" غمر قبل حوالي 3 أيام شوارع مدينة يونانية بالمياه وخلف فيها أضرارا جسيمة، وهو الذي تسبب بهطول أمطار شديدة الغزارة أدت إلى حدوث فيضانات عارمة في أجزاء عدّة من اليونان.

بدوره، توقّع مركز "طقس العرب" تحرك الإعصار "دانيال" نحو ليبيا بعدما تسبب في فيضانات وخلف خسائر مادية وأضرارا كبيرة في (تركيا واليونان وبلغاريا) لافتا إلى أنه يهدد دولا عربية أيضا.

وقال المركز "إن العاصفة المتوسطية دانيال تتحرك بكامل قوتها إلى ليبيا من وسط البحر المتوسط، بعدما اكتسبت خصائص استوائية".

المصدر: RT + وكالات