شاهد بالفيديو.. فيضانات تجتاح شوارع ومنازل مصراتة الليبية

تاريخ النشر:09.09.2023 | 15:20 GMT |
آخر تحديث:09.09.2023 | 15:48 GMT | فيديوهات
أظهر فيديو من مدينة مصراتة الليبية شوارع ومنازل المدينة مغمورة بالمياه نتيجة أمطار غزيرة جلبتها عاصفة "دانيال" التي ضربت المنطقة.
المصدر: أ.ب.
توقع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية أن تشهد منطقة مكة المكرمة خلال الساعات القليلة القادمة أمطارا غزيرة، وسيولا، وانعداما في مدى الرؤية الأفقية، كما أصدر تنبيها باللون الأحمر.
ضرب زلزال مدمر بقوة 7 درجات عددا من مدن المغرب فجر السبت موقعا مئات القتلى والجرحى، ومخلفا أضرارا جسيمة في المباني السكنية والأثرية والمنشآت الحكومية، وسط مخاوف من هزات ارتدادية.
أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (GFZ) أن زلزالا بقوة 7 درجات هز المغرب فجر يوم السبت.
أعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع أمس الجمعة إلى 820 وفاة و672 إصابة، من بينها 205 إصابات خطيرة.
قالت وسائل إعلام لبنانية إن عددا من الشبان اقتحموا مسجد الدلبة في منطقة برقايل – عكار شمال لبنان، أثناء خطبة الجمعة وأجبروا الخطيب على النزول عن المنبر بالقوة ومنعه من إكمال خطبته.
علق الدكتور محمد عبود أستاذ اللغة العبرية والشؤون الإسرائيلية بجامعة عين شمس المصرية على الوثائق السرية التي نشرتها إسرائيل مؤخرا حول حرب أكتوبر عام 1973.
تصدر من جديد اسم عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس العديد من المواقع، حيث حذر قبل أيام عبر منصة "X" من وقوع هزات قوية من 5 -7 من الشهر الجاري.
تداول نشطاء ومدونون فجر يوم السبت عددا من مقاطع الفيديو والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، وثقت آثار الزلزال الذي ضرب وسط المملكة.
أصدرت شركة "تذكرتي" في مصر بيانا حول منع المرشح الرئاسي المحتمل في مصر أحمد طنطاوي، من حضور مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية بملعب الدفاع الجوي.
وجه الجيش المغربي دعوة للمواطنين المغاربة بضرورة أخذ الحيطة والحذر والانتقال إلى مواقع آمنة تحسبا لخطر وقوع هزات ارتدادية جديدة.
ردت الخبيرة المتخصصة فى تحليل الخطاب الإعلامي الصهيوني، رانيا فوزي، على نشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صورا للجاسوس الذي وصفته بأنه رقم 1، وهو أشرف مروان.
بعد 50 عاما على كارثة وصفها الإعلام العبري بالمشؤومة، سلط مسلسل إسرائيلي يحمل اسم "الواحد" سيبث على قناة "كان"، الضوء على الطائرة الليبية المنكوبة التي أسقطتها إسرائيل عام 1973.
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية مجموعة من الوثائق الخطيرة لحرب أكتوبر، والتي شملت تقييم القادة الإسرائيليين للحرب في اليوم السابق للمعركة.
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن المشروع الجديد حول فيزياء كثافة الطاقة العالية في مركز ساروف النووي مهم لقدرة روسيا الدفاعية وهو مثير للإعجاب.
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صورا للجاسوس الذي وصفته بأنه رقم 1، وهو أشرف مروان صهر الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر.
رد الخبير الاقتصادي المصري، هاني أبو الفتوح، على التقارير التي تتحدث عن إمكانية إفلاس مصر في ظل الأزمة الحالية التي يمر بها العالم، بعد إعلان بنوك أمريكية الإفلاس رسميا.
رصدت كاميرا المراقبة لحظة هروب شابين قبل لحظات من انهيار مبنى على رأسيهما بعد الزلزال الذي ضرب المغرب ليلة أمس الجمعة.
أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (GFZ) أن زلزالا جديدا بقوة 5.3 درجات هز المغرب فجر يوم السبت.
تداول عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على موقع "X"، فيديو للمئات من الشباب قيل أنهم يعتزمون الهجرة بشكل غير شرعي في الصحراء الليبية.
قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في تغريدة على X تويتر، إن النزاع في أوكرانيا كشف بطء وتيرة إنتاج الأسلحة في الولايات المتحدة، وهي نقطة ضعفها العسكرية الرئيسية.
لقي ثلاثون شخصا على الأقل مصرعهم جراء زلزال قوي ضرب المغرب مساء الجمعة، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه تم استدعاء السفير الأرميني لدى موسكو، فاغارشاك هاروتيونيان، إلى مبنى الوزارة وتم تقديم احتجاج شديد اللهجة له على خلفية تصرفات يريفان غير الودية.
تضمن الإعلان المشترك الذي تبنته قمة مجموعة العشرين المنعقدة في نيودلهي اليوم السبت، اعترافا بوجود وجهات نظر وتقييمات مختلفة لأحداث أوكرانيا بين الدول الأعضاء في المجموعة.
أوعز رئيس دولة الإمارات بتسيير جسر جوي لنقل مساعدات إغاثية عاجلة إلى المتضررين إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب أمس الجمعة وأسفر عن مئات الضحايا.
قررت الجزائر فتح مجالها الجوي لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لإغاثة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب عدة مناطق من المغرب.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
تمكنت قوات الأمن المصرية من القبض على ربة منزل مقيمة ببنى سويف هاربة، محكوم عليها بالحبس 103 سنوات في 74 حكما.
تداول عدد من رواد منصة "إكس" فيديو للفنانة اللبنانية نجوى كرم من حفلها في مدينة أغادير والذي كان من المقرر أن يقام الليلة، قبل أن تتخذ الجهات الرسمية قرارا بإلغائه بسبب وقوع زلزال.
ردت وزارة الداخلية المصرية على منشور جرى تداوله على مواقع التواصل بشأن إعلانها عن عدد القتلى والمصابين خلال فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
يشيخ دماغ الإنسان مع تقدم العمر ويفقد نشاطه وقدراته السابقة. ولكن توجد طرق للوقاية من هذه العملية.
أفادت مصادر محلية مغربية بأن الزلزال الذي ضرب المغرب خلف 5 ضحايا بجماعة آيت تمليل التابعة لإقليم أزيلال.
أشعل الأرجنتيني ليونيل ميسي، مواقع التواصل بعد تلاعبه بالاكوادوري مويسيس كايسيدو، خلال مواجهة منتخبي بلديهما يوم الجمعة في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.
أعلن مسؤول المركز المغربي الجهوي لتحاقن الدم في مراكش أن جرحى الزلزال الذي ضرب البلاد مساء السبت يحتاجون إلى كميات كبيرة من الدم.
أقدم شخص مجهول الجنسية على تدنيس نسخة إنجليزية من المصحف الشريف أمام مبنى القنصلية التركية في مدينة نيويورك الأمريكية، حسبما أفادت وكالة "الأناضول".
قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن حرائق الغابات التي ضربت هاواي في أغسطس الماضي فاقمت وضع الولاية وزادت من رغبة سكانها في الاستقلال عن الولايات المتحدة.
أعرب الخبير الأمريكي دوغلاس ماكغريغور، عن اعتقاده بأن "المشرفين" على سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن يريدون استمرار النزاع في أوكرانيا، لأنهم يرون فيها "بقرة حلوب".
ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقاء مع عالم شاب من المركز النووي الروسي بمدينة ساروف، كيفية العثور على الزوجة المثالية، بعد حديثه عن دراسته للجسيمات الدقيقة النيوترينوات.
ظهر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خلال الجلسة الأولى لقمة مجموعة العشرين التي افتتحت في نيودلهي، وأمامه لافتة "بهارات" بدلا من الهند للتعريف بدولته.
أعرب قادة دول عديدة عن تعاطفهم وتعازيهم، لضحايا الزلزال المدمر الذي هز مناطق في المغرب، أمس الجمعة، وأودى بحياة المئات، وخلف دمارا كبيرا.
وجدت دراسة أن عقار إنقاص الوزن "المعجزة"، سيماغلوتايد، يمكن أن يلغي الحاجة إلى حقن الإنسولين لدى مرضى السكري من النوع الأول، ما سيفرح حياة الملايين.
تسبب المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة في مصر أحمد الطنطاوي، بأزمة كبيرة خلال الساعات الماضية بعد حديثه عن الإخوان المسلمين ونيته التعاون معهم.
غصت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات ترصد هول المأساة التي يعيشها المغرب عقب كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد ليلة أمس الجمعة.
أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن وزارة الخارجية البريطانية أعلنت مقتل مرتزق بريطاني آخر في أوكرانيا، حيث تم العثور على جثته في بركة ويداه مكبلتان.
علق رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البريطانية، الجنرال باتريك ساندرز، على تدمير القوات الروسية لدبابة "تشالنجر 2" البريطانية الصنع أثناء المعارك في أوكرانيا.
تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا بوجيفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول إمكانية بدء حرب الناتو مع روسيا في ممر سوفالكي.
تضررت عدة معالم ومبان أثرية في الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب ليلة أمس الجمعة وأسفر عن مصرع المئات، من بينها منارة أحد أشهر جوامع شمال إفريقيا في مراكش.
نجا كريستيانو رونالدو، من تلقي البطاقة الحمراء المباشرة والطرد من لقاء البرتغال ضد سلوفاكيا الذي أقيم يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لـ"يورو 2024".
أظهرت مقاطع مصورة متداولة مشاهد الرعب التي سادت لحظة وقوع الزلزال المدمر في المغرب والذي أودى بحياة المئات وخلف دمارا كبيرا.
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، من الأعاصير المتوسطية، مشيرة إلى أنها حالة جوية عاصفة شبيهة بالأعاصير المدارية، وتظهر فوق منطقة البحر الأبيض المتوسط.
قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن الجيش الروسي يقوم بتدمير رادارات منظومات الدفاع الجوي "باتريوت" الأمريكية في أوكرانيا من أجل التخلص من المنظومات نفسها.
أكد الأمين العام للانتربول، يورغن شتوك، أن الإنتربول يشعر بالقلق إزاء الأسلحة التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا والتي قد ينتهي بها الأمر في مناطق مواجهات عسكرية أخرى حول العالم.
نفى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك تقاريرعن تقييده عام 2022 تشغيل الاتصالات الفضائية ستارلينك قبالة شبه جزيرة القرم، مؤكدا أنه منع قوات كييف من مهاجمة أسطول البحر الأسود الروسي.
تفاعل نادي الهلال السعودي مع الإنجاز التاريخي الذي حققه نجمه الجديد نيمار بتجاوزه الأسطورة الراحل بيليه ليعتلي قائمة أفضل الهدافين التاريخيين لمنتخب البرازيل.
قال رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي جيمس كومر، إنه من المقرر إجراء تصويت في مجلس النواب الأمريكي على سحب الثقة من الرئيس جو بايدن في سبتمبر الجاري.
علق أستاذ الفقه بجامعة الأزهر أحمد كريمة، على الجدل الذي أثاره الداعية أمير منير، بعد حديثه عن تطبيق عمرة البدل مقابل 4000 جنيه، منتقدا انتشار الفتاوى لغير المتخصصين.
هرب سيف شكري لاعب منتخب مصر للمصارعة من معسكر الفراعنة الذي أقيم في قرغيزستان استعدادا لبطولة العالم تحت 23 سنة.
أفاد التلفزيون المغربي بأن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد ارتفاع إلى 1037 قتيلا، بالاضافة إلى آلاف الجرحى والمنكوبين.
قال غيورغي زينوفييف مدير إدارة آسيا الأولى بالخارجية الروسية إنه تم فعلا تحقيق سياسة إلغاء "الدولرة" في العلاقات الاقتصادية بين روسيا والصين.
رد مدير كرة القدم بالرابطة السعودية المحترفة، النيجيري مايكل إيمينالو، مساء اليوم الجمعة، على عديد الملفات الساخنة وذلك بعد ساعات قليلة من إغلاق باب الميركاتو الصيفي في المملكة.
أكد حاكم ولاية ألاسكا الأمريكية، مايك دونليفي، أن قرار الرئيس، جو بايدن، بالحد من إنتاج النفط والغاز في الولاية حوّل الولايات المتحدة إلى دولة تسخر منها روسيا والصين ودول أخرى.
كشف السفير السابق للعراق في ليبيا علي سبتي الحديثي تفاصيل خطيرة عن حياة القيادي الفلسطيني الراحل "أبو نضال" بالعراق، فضلا عن الثروة الهائلة التي خلفها وراءه بعد رحيله.
قامت القوات الروسية خلال أسبوع بتحييد نحو 5400 جندي أوكراني واستهدفت بضربات مكثفة مواقع لاستخبارات العدو والبنية التحتية للموانئ وإنتاج المسيرات ومخازن أسلحة ووقود وقواعد للمخربين.
أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن وتيرة العمليات العسكرية وفرض العقوبات ضد روسيا وتوريد الأسلحة الغربية إلى كييف تتباطأ.
ذكر مكتب رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو يوم الجمعة، أن رئيسة البلدية جردت الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من أرفع أوسمة العاصمة الفرنسية على خلفية تصريحاته الأخيرة حول المسألة اليهودية.
انتشرت مقاطع فيديو صادمة لمبان تنهار بعد تعرضها لزلزال عنيف ضرب المغرب في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة.
تغلب منتخب مصر على ضيفه الإثيوبي 1-0 يوم الجمعة، لحساب الجولة السادسة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس إفريقيا المزمع إقامتها في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.
ذكر المؤرخ الأمريكي والتر إيزاكسون في كتابه الجديد بعنوان "إيلون ماسك" أن الأخير لعب دورا رئيسيا بإحباط هجوم لكييف يستهدف شبه جزيرة القرم وكان سيؤدي إلى تصعيد نووي خطير في المنطقة.
استنفرت الهزة الأرضية التي ضربت المغرب ليلة أمس الجمعة، القوات المسلحة الملكية التي هرعت في تجاه أقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت المتضررة.
أصبح الاتحاد الإفريقي رسميا اليوم السبت عضوا في مجموعة العشرين بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي تستضيف بلاده قمة للمجموعة انطلقت اليوم في نيودلهي.
قالت الهيئة الجيولوجية الأمريكية إن زلزال المغرب، أمس الجمعة، كان غير متوقع وغير شائع في تلك المنطقة التي لم تشهد مثله منذ عام 1900، إذا تجاوزت قوته M6 على مقياس ريختر.
علق مدير الشؤون المعنوية الأسبق بالجيش المصري اللواء سمير فرج على "وثائق وصور سرية عن حرب أكتوبر عام 1973" نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية.
أفرجت الشرطة الفرنسية عن الأب الموقوف بعدما وجّه تهديدات بالقتل ضد مدير مدرسة ابنته لمنعه دخولها المدرسة الثانوية مرتدية العباءة وذلك بعد حظر هذا الزي في البلاد باسم العلمانية.
خضعت سارة نتنياهو عقيلة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو للمراقبة الليلية بمستشفى في القدس بعد توعكها وخرجت صباح اليوم الجمعة علما أن الزوجين كانا قد عادا للتو من رحلة إلى قبرص.
كشف عالم السياسة الأوكراني رسلان بورتنيك أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأخيرة تضمنت محاولة إقناع الرئيس فلاديمير زيلينسكي بالموافقة على عقد هدنة مع روسيا.
نشرالمذيع الأمريكي الشهير تاكر كارلسون، إعلانا عن مقابلة مع لاري سنكلير، الذي يدعي أنه دخن الماريخوانا وتورط في فضائح جنسية مع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في عام 1999.
أكد الكاتب الإيطالي بييرو بيفيلاكوا في مقال صحفي له أن الصين تشغل الموقع التالي كهدف عسكري لحلف الناتو وذلك في حال نجح الأخير في الأزمة الأوكرانية، وأنه لن يكون هناك سلام.
قال الباحث المصري محمد السيسي إن "إسرائيل تلقت ضربات موجعة من أجهزة المخابرات المصرية على مدى سنوات الصراع العربي الإسرائيلي ولذلك تحاول تلويث سمعة أبطال مصريين نجحوا في خداعها".
أكد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي في قمة مجموعة العشرين أن العالم يعاني "أزمة ثقة"، فيما لفت رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى "حالة طوارئ مناخية غير مسبوقة" في العالم.
روى سفير العراق في ليبيا سابقا علي سبتي الحديثي قصة مسدس القيادي الفلسطيني (أبو نضال) ذي الطلقة الواحدة وحقده على طارق عزيز الذي أبلغه بقرار طرده من العراق.
رفعت إسرائيل السرية عن جميع ملفات حرب أكتوبر 1973 والتي كشفت العديد من التفاصيل التاريخية لما سبق الحرب والسجلات عن الفشل الاستخباري الذي سبقها، والمناقشات حول ضربة استباقية.
أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن مشاهد الهجوم على كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك تظهر أن الصاروخ أطلق من مواقع أوكرانية، وهي جريمة بشعة أخرى من قبل كييف.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثرا لأم مغربية فقدت زوجها وأبناءها الأربعة جراء الزلزال الذي ضرب المغرب ليلة أمس الجمعة.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، العديد من الفيديوهات التي تظهر هلع المغاربة إثر الزلزال الذي ضرب عددا من المدن، أمس الجمعة.
أعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، عن تدمير الجيش الروسي لثاني دبابة "تشالنجر 2" البريطانية في اتجاه زابوروجيه بأنظمة "كورنيت" الروسية المضادة للدبابات.
تمكنت السلطات الإماراتية، في دبي من إلقاء القبض على مجرمين إسرائيليين كانا معروفين لدى الشرطة، ومرتبطين بمنظمات إجرامية.
دون نجم برشلونة، المغربي الأصل لامين جمال، اسمه في تاريخ المنتخب الإسباني بتسجيله هدفا من سباعية الفوز على نظيره الجورجي 7-1، الجمعة في التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024.
أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم السبت، أن الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب ليلة أمس الجمعة أضر بـ300 ألف شخص في مراكش والمناطق المحيطة.
كشفت بيانات مسربة، نشرها موقع Insider، عن معدل أجور الموظفين في غوغل، ومدى الاختلاف حسب الجنس والعرق.
كشف سفير العراق بالجماهيرية الليبية (1988-1999) علي سبتي الحديثي تفاصيل طرد صدام حسين للقيادي الفلسطيني أبو نضال من بغداد بعدما كان اليد الطولى له بإجراء عمليات ضد حكم حافظ الأسد.
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة، عن اعتقال مسؤول تمويل وتسليح الخلايا النائمة لتنظيم "داعش" الإرهابي ومصادرة عدد من الأسلحة والمعدات العسكرية.
حطم نيمار الرقم القياسي للأسطورة الراحلة بيليه كأفضل مسجل في تاريخ منتخب البرازيل بعد تسجيله هدفين خلال اكتساح "راقصي السامبا" لبوليفيا 5-1 فجر السبت، في تصفيات مونديال 2026.
أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية بأن البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين في الهند كان بمثابة ضربة للدول الغربية بسبب عدم وجود إجماع عالمي على دعم أوكرانيا.
كشف كتاب ألفه صحفي أمريكي، عن توبيخ البيت الأبيض لهيلاري كلينتون بسبب اتصالها بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي طلبت منه مساعدة في إجلاء نساء من أفغانستان في 2021.
مرت صخرة فضائية مكتشفة حديثا يبلغ عرضها نحو مترين (6.5 أقدام) بالقرب من الأرض على مسافة أقرب بخمس مرات من مدار الأقمار الصناعية لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS).
دشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم حركة مرور السيارات في مقطع من الطريق السريع M-12 "فوستوك"، تم افتتاح مقطع بين العاصمة موسكو ومدينة أرزاماس، الواقعة في مقاطعة نيجني نوفغورود.
كشفت مجلة "شبيغل" الألمانية عن معلومات تفيد بقيام بعض عناصر من جهاز الاستخبارات الخارجية (بي إن دي) في ألمانيا بتخدير واغتصاب زميلة لهم.
وضعت اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن على المحك بعد تحذيرات من رفض اتفاقية "خور عبدالله" مع تحذيرات من أن المساس بها قد يرفع الدولار أمام الدينار العراقي لأكثر من ضعف.
قدم الرئيس فلاديمير بوتين تعازيه لملك المغرب محمد السادس في ضحايا الزلزال المدمر.
كشفت وكالة "سكاي نيوز" البريطانية أن تدمير أول دبابة بريطانية من طراز "تشالنجر 2" في أوكرانيا، أثار قلق الغرب من تخلي روسيا عن إستراتيجية عسكرية سوفيتية.
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