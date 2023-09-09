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شاهد بالفيديو.. فيضانات تجتاح شوارع ومنازل مصراتة الليبية

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أظهر فيديو من مدينة مصراتة الليبية شوارع ومنازل المدينة مغمورة بالمياه نتيجة أمطار غزيرة جلبتها عاصفة "دانيال" التي ضربت المنطقة.

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المصدر: أ.ب.

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