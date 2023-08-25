برا وجوا.. الجيش الليبي يطلق عملية عسكرية واسعة جنوب البلاد لتأمين الحدود مع تشاد

قال مراسل RT في ليبيا، مساء يوم الجمعة، إن الطيران الحربي التابع للقيادة العامة للجيش الليبي وجه ضربات لمقاتلي المعارضة التشادية على الحدود الليبية.

وأضاف المراسل أن القوات الخاصة التابعة للواء طارق بن زياد نفذت إنزالا جويا بالقرب من جبال كلنجا القريبة من الحدود التشادية لتنفيذ مهام قتالية محددة في إطار عملية تطهير الجنوب الغربي الليبي.

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وأفاد المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، بأن القوات الجوية الليبية وجهت ضربات قوية للمجموعات المسلحة الأجنبية على الحدود الليبية التشادية مع قيامها باستطلاع جوي دائم عبر مظلة جوية فوق منطقة العمليات العسكرية.

هذا، وأعلنت القيادة العامة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، في بيان يوم الجمعة، إطلاق عملية عسكرية واسعة ودقيقة ومحددة الأهداف في النطاق الحدودي الجنوبي لتأمين حدود البلاد.

وقالت القيادة في بيان إن القوات المسلحة "لن تسمح أن تكون بلادنا منطلقا لأي جماعات أو تشكيلات مسلحة تشكل تهديدا لجيراننا، أو قاعدة انطلاق لأي أعمال غير قانونية".

وذكر البيان أن القوات البرية والجوية تشارك في العملية العسكرية، مشددا على أن الجيش الليبي لن يتوقف حتى تحقيق الأهداف التي وضعتها له القيادة العامة.

وشدد الجيش الليبي على المحافظة على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الصديقة والشقيقة والجارة ومشاكلها السياسية.

وفي وقت سابق الجمعة، قال الجيش الليبي إن آمر غرفة عمليات القوات البرية صدام خليفة حفتر، وآمر قوة عمليات الجنوب المبروك سحبان، وصلا إلى الحدود الجنوبية (الحدود المشتركة مع تشاد)، للإشراف على عمليات عسكرية موسعة لتأمين

الحدود.

المصدر: RT