رئيس أركان حرب الجيش المصري يتوجه إلى ليبيا ويعلن الاستعداد لإنشاء جسر جوي

توجه رئيس أركان حرب الجيش المصري الفريق أسامة عسكر، إلى ليبيا حيث استقبله القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر.

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واستقبل حفتر رئيس أركان حرب الجيش المصري في مدينة بنغازي، حيث قدم الفريق أسامة عسكر واجب العزاء باسمه وباسم الشعب المصري وقياداته في ضحايا الفيضانات والسيول التي حلت بمدينة درنة وباقي مدن الشرق الليبي.

وأكد عسكر استعداد القوات المسلحة المصرية الكامل لإنشاء جسر جوي متواصل لدعم ليبيا وتقديم كافة المساعدات الممكنة، وتسخير الإمكانيات لدعم جهود فرق البحث والانقاذ.

وأعلنت الرئاسة المصرية، اليوم الثلاثاء، الحداد 3 أيام تضامنا مع ضحايا الزلزال في المغرب والعاصفة "دانيال" في ليبيا، وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التعازي في ضحايا الكارثتين.

ووجه الرئيس المصري القوات المسلحة خلال اجتماع مع وزير الدفاع ورئيس أركان حرب الجيش المصري بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية.

المصدر: RT