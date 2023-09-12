مراسلنا في ليبيا: دفن حوالي 4 آلاف جثة في درنة (صور)

أفاد مراسل RT في ليبيا بأنه تم دفن ما يقارب 4000 جثة من ضحايا السيول في مدينة درنة المنكوبة جراء العاصفة "دانيال"، منها 3650 في مقابر جماعية، و350 في مقبرة مرتوبة.

وذكر مراسلنا أن عمليات الدفن أجريت تحت إشراف الجهات المختصة من الوحدات العسكرية والهلال الأحمر.

صورمن مدينة درنه توضح عدد الضحايا 300 جنازه دفنت مساء اليوم في مقابر جماعيه في مقبرة مرتوبة

مقبرة الفتايح غير صالحة للدفن و نظرا لحركة الأمطار وتشكل طبقات طينية تحول دون الدخول إليها

"الصوروالأخباريتم نشرهابعد خروج فرق الانقاذ والمتطوعين من المدينة لعدم وجودشبكات الاتصال هناك" pic.twitter.com/LAo2jztYm3 — أم الحارث🍁 (@gGY33TX9eprjsHt) September 11, 2023

هذا وأعلن وزير الصحة الليبي في الحكومة المكلفة من البرلمان، عثمان عبد الجليل، مقتل 3 آلاف شخص بسبب ​العاصفة، مشيرا إلى أن "الأوضاع في مدينة درنة تزداد مأساوية، ولا توجد إحصائيات نهائية لأعداد الضحايا".

ويوم الأحد، ضرب إعصار متوسطي أطلق عليها اسم "دانيال"، شرق ليبيا لا سيما بلدة الجبل الأخضر الساحلية إضافة إلى بنغازي حيث تم إعلان حظر تجول وإغلاق للمدارس لأيام.

وأعلن المجلس الرئاسي في ليبيا في بيان، درنة وشحات والبيضاء في برقة بالشرق مناطق منكوبة، بسبب السيول التي اجتاحتها.

وقال المتحدث باسم حكومة الشرق أحمد المسماري مساء الاثنين إن عدد القتلى "في مدينة درنة فقط تجاوز الـ2000 ولا زال هناك في درنة آلاف المفقودين من 5000 إلى 6000 مفقود وهذا الرقم قابل للزيادة وبشكل كبير جدا".

المصدر: RT