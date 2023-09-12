بوتين يعرب عن تعازيه في ضحايا الفيضانات في ليبيا ويعلن استعداد روسيا لتقديم المساعدة اللازمة

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تعازيه لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في ضحايا الإعصار والفيضانات التي ضربت ليبيا وخلفت عددا كبيرا من القتلى.

ونشر الكرملين: "عزيزي السيد الرئيس، أرجو أن تتقبلوا تعازي الصادقة في الضحايا الكثيرين والدمار الواسع النطاق الناجم عن الإعصار والفيضانات في شمال شرق بلدكم".

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وأضاف: "يرجى نقل كلمات المواساة والدعم إلى أسر الضحايا وأصدقائهم. نحن نشاطر الشعب الليبي الصديق آلامه وأحزانه، وبالطبع نحن على استعداد لتقديم المساعدة اللازمة".

وفي وقت سابق، أفاد مراسل RT في ليبيا بأنه تم دفن ما يقارب 4000 جثة من ضحايا السيول في مدينة درنة المنكوبة جراء العاصفة "دانيال"، منها 3650 في مقابر جماعية، و350 في مقبرة مرتوبة.

وذكر المراسل أن عمليات الدفن أجريت تحت إشراف الجهات المختصة من الوحدات العسكرية والهلال الأحمر.

هذا، وحذر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، من ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في شرق ليبيا بشكل هائل في ظل وجود 10 آلاف مفقود.

وضربت العاصفة "دانيال" شرق ليبيا يوم الأحد لا سيما بلدة الجبل الأخضر الساحلية إضافة إلى بنغازي حيث تم إعلان حظر تجول وإغلاق للمدارس لأيام.

المصدر: RT