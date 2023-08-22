رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر: 60 مليون مواطن يحق لهم الانتخاب

كشف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، المستشار وليد حمزة، عن الاستعانة بهيئة البريد لنقل مستلزمات العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية.

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وفي مداخلة هاتفية مع ببرنامج "على مسؤوليتي"، أوضح المستشار وليد حمزة قائلا: "هناك مجموعة إجراءات تقوم بها اللجنة لجذب أكبر قدر من الناخبين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، منها تطبيق يتيح للناخب معرفة لجنته الانتخابية عبر الهاتف المحمول والتوجه للتصويت في مقار اللجنة".

وأكمل حمزة: "60 مليون مصري لهم حق الانتخاب، والانتخابات ستكون تحت إشراف قضائي كامل، وسيجري عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن مواعيد الانتخابات الرئاسية المقبلة خلال الفترة المقبلة"، مؤكدا أن "الانتخابات ستكون تحت إشراف قضائي كامل على كل صناديق الانتخابات الرئاسية من اليوم الأول حتى إعلان النتيجة".

وشدد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة وفقا للدستور، متابعا: "إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية سيكون من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات، وكل مرشح رئاسي من حقه أن يكون له مندوب في اللجان الانتخابية، كما أن المرشح يحصل على نتيجة الحصر العددي فقط، ولكن إعلان النتيجة من قبل الهيئة فقط".

كما أشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر إلى أن هناك مجموعة من الشروط يجب أن تتطابق على كل من يرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية وفق ما حدده القانون، بينها الحصول على عدد معين من أصوات النواب، بجانب الحصول على عدد معين من التوكيلات.

المصدر: "المصري اليوم"