انتشار لافتات تدعم السيسي لرئاسة مصر لفترة ثانية (صورة)

انتشرت في شوارع القاهرة أولى اللافتات التي تدعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة ودعمه في الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

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وظهرت اللافتات بدعم من حزب المصريين الأحرار، حيث كتب فيها: "حزب المصريين الأحرار، علشان مصر اللي بنحلم بيها السيسي مرشحنا".

وكان حزب "المصريين الأحرار" قد أعلن عن دعمه للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي"، أوضح رئيس الحزب، عصام خليل، قائلا: "أحزاب سياسية كثيرة ستعلن دعمها للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة"، لافتا إلى أنه "من الممكن أن يكون هناك تنسيق مع باقي الأحزاب لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة".

وقال المصدر نفسه إن "الجمهورية الجديدة القادمة لن تكون تقليدية"، مشيرا إلى أنه "سيتم مناقشة الأطر العامة للحملة التمهيدية لتأييد ودعم الحزب للرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات 2024".

وأكد خليل أن "حزب "المصريين الأحرار" أعلن بصورة رسمية دعمه لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأن الحزب جاهز للمشاركة في الحملة الانتخابية للرئيس السيسي إذا تمت دعوته لذلك"، موضحا أن الحزب "سيقوم بالعديد من الأنشطة لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات، سواء في الداخل والخارج".

المصدر: RT