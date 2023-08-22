ملياردير إماراتي يبحث الحصول على أراض مصرية في منطقة واعدة

كشفت مصادر عن نية رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور مع صندوق مصر السيادي، الحصول على قطع من الأراضي في منطقة العلمين المصرية.

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وأشارت المصادر وفقا لموقع "القاهرة 24" إلى أنه خلال الزيارات الأخيرة لرجل الأعمال خلف الحبتور، تفقد عددا من قطع الأراضي الاستثمارية المتاحة بمدينة العلمين الجديدة، لاختيار ما يتناسب معه لإقامة مشروع سياحي متكامل، مؤكدا أن صندوق مصر السيادي خاطب جهاز مدينة العلمين بسرعة توصيل المرافق للقطع الجاهزة، لإمكانية بدء التنفيذ فور الإعلان رسميا عن التعاقد مع المستثمر الإماراتي.

وأشارت المصادر إلى أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة، التقت في وقت سابق برجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، بهدف بحث سبل التعاون المشترك وفرص الاستثمار المتاحة في صندوق مصر السيادي.

ولفتت المصادر إلى أن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بالاهتمام بتحفيز الاستثمار، وتحقيق التنمية المستدامة في جميع مجالاتها ومنها تفعيل صندوق مصر السيادي وبحث الفرص الاستثمارية به مع كبار المستثمرين.

وكان الملياردير الإماراتي خلف الحبتور، أعلن مطلع الشهر الجاري أنه متجه إلى مصر وتحديدا الساحل الشمالي في زيارة خاصة للاهتمام ببعض الأعمال هناك، مؤكدا أن منطقة الساحل الشمالي تتميز لوقوعها على شاطئ يضاهي أنقى وأجمل الشواطئ في العالم، داعيا إلى زيارة الساحل الشمالي من أجل الهدوء والبحر والشمس الدافئة لزيارة الساحل الشمالي باعتباره من أجمل الشواطئ ويستحق الزيارة.

المصدر: القاهرة 24