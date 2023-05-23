ملياردير إماراتي يتحدث عن منطقة في مصر ستكون أفضل من لندن وباريس

أعلن الملياردير ورجل الأعمال الإماراتي ورئيس مجلس إدارة "مجموعة الحبتور"، خلف الحبتور، عن وجود منطقة واعدة في مصر ستكون أفضل من لندن وباريس.

وقال خلف الحبتور في تصريحات لقناة "صدى البلد": "قمت بإعداد دراسة عن شارع صلاح سالم بمصر الجديدة، وسيكون هذا المشروع جنة الله في أرضه، مؤكدا أن هذا المشروع سيكون أهم من برلين ولندن وباريس، وسيساعد هذا المشروع مصر على عدم الاقتراض".

وأبدى الحبتور إعجابه بفكرة استغلال المساحات تحت الكباري وإنشاء الكافيهات والمقاهي، مردفا أنه لا يبخل على مصر، ويقدم الدعم خاصة في مجالات العلم.

وأضاف أن البنية التحتية هي أساس رئيسي لجذب الاستثمار، ولكن رغم تطوير شبكة الطرق في مصر، تحتاج إلى طرق مختلفة من أجل جذب المستثمرين في مختلف المجالات.

المصدر: صدى البلد