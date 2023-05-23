لحل مشكلة الدولار.. ملياردير إماراتي يطالب بطرح عملة خليجية موحدة بمشاركة مصر والأردن (فيديو)

دعا الملياردير ورجل الأعمال الإماراتي ورئيس مجلس إدارة "مجموعة الحبتور"، خلف الحبتور، إلى طرح عملة خليجية موحدة بمشاركة مصر والأردن.

وقال الحبتور إنه تم تقديم مقترح لإصدار عملة خليجية موحدة بين مجلس التعاون الخليج ومصر والأردن، للخروج من عبء الضغوطات الاقتصادية الناجمة عن الدولار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر "زووم" ببرنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة "صدى البلد" يوم الثلاثاء، أن اتخاذ القرار والعمل في تطبيقه يساعد على نجاح الأمر.

ولفت إلى أن إصدار عملة موحدة عربية يساعد على تقوية الاقتصادات كما أن هناك تعاون قوي بين قادة الإمارات ورجال الأعمال.

وأوضح أن ذلك لابد أن يكون مسب,قا بدراسات علمية واقتصادية قبل التخلي عن عملة الدولار.

وأشار إلى أن الضغط بالدولار والفائدة يؤثر على أي اقتصاد فالعالم.

المصدر: "صدى البلد"