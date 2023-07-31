وزير الصحة المصري يرد على واقعة تسريب بيانات مليوني مريض على الإنترنت وعرضها للبيع

رد وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، على ما رصدته منصة فالكون فييدز التقنية، من تسريب قاعدة بيانات مليوني مريض على قوائم الانتظار على موقع بشبكة الإنترنت المظلم، وعرضها للبيع.

وأوضح عبد الغفار، في تصريح صحفي، أن واقعة تسريب وعرض أحد الأشخاص الوهميين بيانات مليوني مريض قوائم انتظار للبيع على شبكة الإنترنت المظلم، قديمة منذ نحو شهرين ماضيين.

وأضاف أن الواقعة تم رصدها وإبلاغ الجهات المعنية، مؤكدا أنه تم التعامل معها من قبل الجهات الأمنية المصرية.

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يذكر أن موقع فالكون فييدز المتخصص في تتبع الهجمات السيبرانية وتسريب البيانات على شبكة الإنترنت المظلم، رصد أحد الأشخاص يعرض بيع بيانات مليوني مريض مصري من قاعدة بيانات منظومة قوائم الانتظار عن الفترة من يناير 2019 وحتى يناير من العام الجاري.

وزعم صاحب المنشور والملقب بـ RRR، أن بيانات المرضى تتضمن الاسم والرقم القومي والمحافظة ورقم القرار والتشخيص والتدخل الجراحي وجهة التحويل وغيرها من بيانات قوائم الانتظار.

ويعود أول انطلاق لمبادرة القضاء على قوائم الانتظار في يوليو عام 2018، ليسبقها تفعيل منظومة إلكترونية موحدة، تربط بين الجهات المُصدرة لقرارات العلاج سواء على نفقة الدولة، أو التأمين الصحي، بناء على السعة الاستيعابية لكل مستشفى مع إمكانية تحويل الحالات بين القطاعات المقدمة للخدمة.

وتتضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار جراحات القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة، ويتم التقديم عليها من خلال موقع إلكتروني مخصص.

المصدر: القاهرة 24