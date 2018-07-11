أسرار الطائرات الأمريكية المسيرة تقع في أيدي القراصنة

أفادت المجموعة التحليلية الدولية المتخصصة في الأمن التكنولوجي The Bleeping Computer بتسريب وثائق سرية تابعة للعسكريين الأمريكيين وعرضها للبيع في Dark web ("الإنترنت المظلم").

ونقلت المجموعة عن الخبراء في مجال الأمن السيبراني بشركة Recorded Future أن بعض الملفات السرية المسربة تحتوي على كتب لصيانة الطائرات المسيرة من طراز MQ-9 Reaper وكذلك كتيبات تدريبية مختلفة لصنع أجهزة تفجير يدوية الصنع وتوجيهات لاستخدام دبابات من طراز M1 Abrams وإيضاح مفصل لتكتيك فصائل الدبابات.

ويشير الخبراء إلى أن المعلومات المسربة ستسمح لخصوم الولايات المتحدة بتقييم قدرات تقنية وثغرات في أحد أكثر الطائرات المسيرة تطورا التي تدخل في حوزة القوات البحرية والجوية الأمريكية.

وكشف الخبراء أن القراصنة المتسللين باعوا المعلومات التي حصلوا عليها بمبالغ تتراوح بين 150 و200 دولار، وهذا المبلغ زهيد جدا بالنسبة لتلك الوثائق المهمة.

وزعمت المجموعة أن المتسللين من أمريكا الجنوبية سرقوا الوثائق السرية من ضابط في قاعدة عسكرية بولاية نيفادا الأمريكية، واستغلوا خللا فنيا قديما في جهاز اللاسلكي Netgear، سمح له بالوصول إلى جهاز يحتوي على المعلومات السرية عبر إدخال كلمة السر العادية، وكانت بعض هذه أجهزة اللاسلكية موجودة في القواعد العسكرية الأمريكية.

وذكرت The Bleeping Computer أن جزءا من هذه الوثائق قد سُرق من البنتاغون أو من ضباط في الجيش الأمريكي.

وأعرب المتخصصون عن ثقتهم بأن هذا الهجوم كان من الممكن تجنبه، لو كانت الأقسام المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات الموجودة في القواعد العسكرية الأمريكية قد رصدت بعناية أمن أجهزة الكمبيوتر وتغيرت بيانات الحواسيب.

والإنترنت المظلم أو Dark web هو جزء من الشبكة العنكبوتية العالمية الذي يمكن الوصول إليه عبر متصفحات الويب الخاصة.

وتستخدم هذه الشبكة لشراء البضائع الممنوعة، مثل الأسلحة والمخدرات، والعملات المزيفة، وحتى الأعضاء البشرية.

المصدر: لينتا.رو + نوفوستي