الشيخ موفق طريف يحذر من استمرار استهداف الطائفة الدرزية في إسرائيل

حذر الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل الشيخ موفق طريف من استمرار استهداف أبناء الطائفة، بعد المواجهات العنيفة على خلفية مشروع التوربينات الهوائية في الجولان السوري المحتل.

وبعد إصابة عدد من أبناء الجولان المحتشدين في منطقة الحفاير شرقي قرية مسعدة، رفضا لمخطط الاحتلال إقامة توربينات هوائية على أراضيهم الزراعية إثر اعتداء قوات إسرائيلية، حذر طريف من أنه قد يتخذ "إجراءات معينة إذا ما تواصل استهداف أبناء الطائفة".

بدوره، قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي، خلال زيارته للشيخ طريف: "باسم جيش الدفاع في هذه الأيام المعقدة بالذات، لا نواجه أي معضلة في ما يخص الأشياء التي نبتغيها في جيش الدفاع من المساواة والشراكة".

وأكد أن "أبناء الطائفة الدرزية يساهمون بشكل استثنائي في ضمان أمن الدولة من خلال الخدمة في صفوف الجيش، ويشكلون جزءا لا يتجزأ من متانة جيش الدفاع البشرية باندماجهم الكامل والجدير بكل تقدير في الوحدات القتالية بشكل خاص وفي جيش الدفاع بشكل عام".

وأضاف: "خلال الأيام الصعبة أيضا ينبغي التصرف وفقا للقانون والتأثير ليتم إيجاد حلول جيدة في إطار القانون. أتمنى لكم عيدا سعيدا" بمناسبة عيد الأضحى.

المصدر: RT